Photo: Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

C'est censé être la fête du hockey romand. Le moment où tous les regards se posent sur le Lausanne HC et Fribourg Gottéron. Un instant unique de prouver que de ce côté de la Sarine, deux organisations travaillent bien. Mais depuis le début de cette série de demi-finale, on assiste doucement - mais hélas sûrement - à une escalade de la bêtise. Et à ce petit jeu, pas de jaloux avec un match nul dans tous les sens du terme.

Lors d'un match à Lausanne, des «cerveaux» fribourgeois n'ont rien trouvé de mieux à faire que de provoquer le virage ouest jusqu'à frôler une bagarre rangée dans les gradins. Il a fallu l'intervention du service de sécurité et du CEO Chris Wolf pour restaurer le calme. «Je ne m'explique pas cette haine, regrette le dirigeant du Lausanne HC. Nous n'avons eu aucun problème contre Langnau en quarts de finale ni contre Zurich l'an dernier lors de la finale. Et là... Franchement, il y a des comportements que je ne peux pas comprendre venant de personnes payant 200 francs leur billet en place assise.»

Dans le même match, la Section Ouest, groupe ultra, a sorti une banderole insultante qui a été fermement condamnée par le président Jean-Luc Rochat sur le plateau des Puckalistes. Des conséquences concrètes? Aucune. «Je n'ai pas de mot pour qualifier ce geste déplorable, poursuit Chris Wolf. Que les ultras s'envoient des moulures entre eux, cela m'est égal. C'est leur truc. Mais lorsque cela touche à toute une région, à la culture et à l'appartenance des gens, c'est intolérable. Entre les doigts d'honneur d'une part, les banderoles de l'autre et j'en passe, ce sont toutes ces choses qui participent à cette escalade que nous sommes en train d'observer.»

«Le concept de sécurité fonctionne»

Sur le parvis de la patinoire lausannoise jeudi dernier? Rien de bien méchant à signaler hormis deux pétards et trois insultes alors que le bus fribourgeois passait au loin. Idem à Fribourg deux jours plus tard mais, à chaque fois, un important service de sécurité à dû être mobilisé pour éviter les problèmes. «Je note toutefois que le concept de sécurité a fonctionné, précise Chris Wolf. Les supporters visiteurs n'ont pas de moyen de se retrouver face aux fans locaux. Ensuite, que des Lausannois aillent provoquer les forces de l'ordre, c'est inadmissible.»

À l'intérieur de la BCF Arena samedi, les jets d'objets ont été nombreux de part et d'autre. Et, là aussi, difficile de savoir ce qui a provoqué cette animosité. Toujours est-il que les clubs ont longuement réfléchi à réintroduire le contrôle d'identité à l'entrée des parcages. Avant les play-off, une charte avait été signée afin de lever ce fameux «Scan ID» qui dérange tant les groupes ultras. La contrepartie? Leur bonne conduite. «Croire que cette prise d'identité est une mesure sécuritaire est une hérésie, poursuit le dirigeant de la Vaudoise aréna. Vous croyez que ce n'est que l'apanage des ultras de jeter des objets sur les autres fans?»

Pas de contrôle d'identité ce mardi

Pour l'heure, ces tensions n'ont fort heureusement pas débouché sur grand-chose de bien significatif, comme on l'a observé lors des deux derniers matches. C'est ce qui a poussé le Lausanne HC à ne toujours pas imposer le contrôle d'identité ce mardi soir à domicile.

Mais un constat s'impose: il y a de l'électricité dans cette série et l'air s'en emplit de plus en plus et ce, de manière quasi inexorable. «Je le constate aussi, regrette Chris Wolf. Et j'en appelle au calme de tout le monde. Les gens peuvent et doivent supporter leurs couleurs et en être fiers. Mais cette rivalité doit être saine. J'en veux pour preuve que samedi j'étais à Fribourg avec mon écharpe du LHC et nous nous sommes chambrés avec des Fribourgeois qui ne me connaissaient peut-être pas. C'était amical et bon enfant. Cela fait partie du jeu et j'apprécie cela. Mais cela ne doit pas aller plus loin.»

Reste à espérer qu'il soit entendu et que l'acte V de ce mardi soir - et les éventuels suivants - se déroulent dans le calme. Les deux clubs ont d'ailleurs communiqué leur espoir de voir «un comportement irréprochable, respectueux des règles en vigueur» de la part de leurs fans.