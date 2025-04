Lausanne retourne la situation et s'offre un sursis

Ahti Oksanen (No 29) a inscrit le 2-1 dans cette partie. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Lausanne n’est pas mort. Dos au mur, les Lions sont parvenus à s’imposer devant leur public ce mardi et ne sont pas en vacances. Ils reviennent à 3-2 dans leur demi-finale face à Fribourg et vont désormais devoir aller l’emporter jeudi, à la BCF Arena. Pourtant, le LHC n'est pas passé loin de l'élimination, lui qui était mené à l'entame du troisième tiers.

Car, comme durant toute cette série, Gottéron a longtemps bien joué le coup en défense. Durant le premier tiers, les Fribourgeois ont su faire le dos rond et étaient bien aidés par Reto Berra. Le dernier rempart zurichois détournait bien les tentatives adverses et a réalisé deux gros arrêts, sur Dominik Kahun (5e) et Antti Suomela (18e). Entre ces deux occasions, les Dragons en ont profité pour ouvrir la marque. Le tir de Jan Dorthe, héros lors de l'acte IV, a été repoussé par Kevin Pasche, mais Samuel Walser était à la réception et libérait son équipe (14e).

Grosse pression sur la cage fribourgeoise

Dans le deuxième tiers, Fribourg a été d'une justesse défensive, ne laissant que peu d'actions à Lausanne. Les Lions ont certes poussé entre la 24e et la 28e minutes. Mais Lars Leuenberger a eu la bonne idée de prendre un temps-mort et de calmer les ardeurs du LHC.

Si peu de choses se sont passées jusqu'à la fin du tiers, Lausanne a de nouveau été asphyxiant juste avant la deuxième pause. Après un cafouillage, David Sklenicka n'est pas parvenu à contrôler le puck pour lancer. Puis dans la même minute, Reto Berra a parfaitement étendu sa jambière pour stopper la déviation de Ken Jäger (39e).

Deux buts en moins de trois minutes

Sauf qu'au retour des vestiaires et à 5 contre 4, le Grison du LHC a trouvé le fond des filets. Ken Jäger a redirigé la passe de Damien Riat et a égalisé pour les siens (41e). Enhardis par cette réussite, les Lions ont pris les devants moins de trois minutes plus tard. Ahti Oksanen a réussi un joli contrôle du patin avant de lancer hors de portée de Reto Berra (44e).

Et cet avantage, Lausanne l'a conservé jusqu'à la toute fin du match. Même en box play, il n'a pas craqué, bien aidé par la bronca de la Vaudoise aréna et de bons tirs bloqués, le LHC s'en est sorti.

Ainsi, le club vaudois s'offre un sursis et se donne le droit d'égaliser dans cette demi-finale. Pour cela, il devra s'imposer jeudi, à la BCF Arena. Fribourg, lui, va tenter de boucler cette série et d'accéder en finale.