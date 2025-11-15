Pour son deuxième match avec le Lausanne HC, Leonardo Fuhrer a inscrit son premier but en National League. Le joueur de Sierre, qui n'avait plus joué depuis un an et demi avec les Vaudois, a aidé l'équipe à l'emporter face à Ajoie (3-2 ap).

Leonardo Fuhrer a marqué son premier but en National League. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

«Et le meilleur joueur du côté du Lausanne Hockey Club est le numéro 15… Leandro Fuhrer!» Au terme de la rencontre face au HC Ajoie, le joueur arrivé de Sierre en licence B a été honoré, pour son premier but en National League. Petit problème: il se prénomme en réalité Leonardo, et non Leandro. Mais, pour atténuer l'erreur du speaker, il faut dire que peu de monde s'attendait à voir ce joueur disputer une rencontre avec le LHC ce vendredi soir.

«Honnêtement, je n'ai pas fait attention, avoue l'attaquant prêté en licence B. Mais si on est un peu réaliste, on m'a donné ce prix parce que j'ai marqué mon premier but. D'autres joueurs le méritaient davantage.» Car Leonardo Fuhrer, c'est aussi ça: une franchise qui détonne par moments en zone mixte.

Le coup de fil de Chris McSorley

Joueur du HC Sierre en Swiss League, l'ancien junior de Gottéron a vécu deux derniers jours plutôt mouvementés: «Jeudi, j'étais à la maison, sur mon canapé. Et là, Chris McSorley (ndlr: entraîneur et directeur sportif sierrois) m'appelle et me dit qu'on va me contacter. Deux minutes plus tard, c'est au tour de John Fust (ndlr: directeur sportif du LHC), puis du chef matériel vaudois de faire sonner mon téléphone. Celui-ci a bien chauffé.» Dans la foulée, Leonardo Fuhrer prépare ses affaires et s'entraîne durant un quart d'heure, ce vendredi matin, avec l'équipe.

Une formation qu'il connaît bien. Durant les play-off 2024, il était déjà venu renforcer Lausanne, sans vraiment avoir eu sa chance. Il avait certes disputé trois minutes face à Genève en fin de saison, mais c'est tout. «C'était dans d'autres circonstances, puisqu'on avait été éliminés en play-off avec Martigny, rappelle-t-il. Aujourd'hui, je monte parce qu'il y a beaucoup de blessés… et peut-être parce que je fais un travail moyennement bon en Swiss League.» À nouveau, très honnête.

T-shirt et casquette du HC Sierre

En tout cas, il a su répondre présent face à Ajoie. Aligné sur le deuxième power-play lausannois, il a inscrit le 1-1. Son tout premier but en National League, lors de sa 14e apparition (12 avec Rapperswil, 2 avec Lausanne). A-t-il pu mettre la main sur le puck, comme le veut la tradition? «Non, tout le monde s'imaginait qu'à 32 ans, j'avais déjà marqué dans l'élite, se marre le principal intéressé. C'est vrai que symboliquement, ce serait sympa d'avoir un puck avec le logo de Lausanne pour le mettre de côté… Mais ce n'est pas ma priorité actuellement.»

Avant de penser à cette rondelle, peut-être que Leonardo Fuhrer va chercher à mettre la main sur un t-shirt et une casquette à l'effigie du Lion vaudois, afin d'éviter de débarquer en zone mixte avec le logo du HC Sierre. «On n'a pas eu le temps de penser à tous les détails, avoue-t-il. C'était déjà bien d'avoir les gants, les cuissettes et le casque de la bonne couleur (sourire).»

La validation du père

Ces couleurs du LHC, son père les a également portées dans sa carrière. Jamais en tant que joueur, mais comme entraîneur lors des saisons 2000/01 et 2003/04. Riccardo Fuhrer était d'ailleurs présent dans les tribunes ce vendredi, pour assister au premier but de son fils en National League. «J'ai vu qu'il m'avait fait un mouvement de tête, pour me montrer que j'avais bien fait, détaille le fils. En 32 ans, je n'ai pas beaucoup vu cela. Je l'ai encore plus savouré et ça m'a fait plaisir.»

Par contre, pas certain que Leonardo Fuhrer puisse rapidement augmenter son total de but. Il avoue ne pas savoir de quoi son avenir sera fait ces prochains jours: «J'aurais pu marquer 8 buts… Si Sierre veut que je rentre à la maison, je dois y être.» De son côté, Geoff Ward a l'air moins optimiste. «Je ne pense pas que Leo sera là à Zurich dimanche, souffle l'entraîneur. Ils ont besoin de lui à Sierre.» La soirée de vendredi restera donc, pour le moment, une parenthèse enchantée dans la saison de Leonardo Fuhrer.