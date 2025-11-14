Décimé, le LHC égare un point contre Ajoie

La trêve internationale est généralement l'occasion pour les clubs de soigner les petits bobos. À Lausanne, c'est l'inverse qui s'est passé puisque ce sont des Lions décimés qui ont accueilli Ajoie ce vendredi soir. Il y avait déjà les absences déjà connues d'Antti Suomela (retour prévu vers Noël) et de Théo Rochette – qui pourrait revenir dans une semaine. Ce sont ajoutées celles de Dominik Kahun (plusieurs semaines), Cédric Fiedler (day-to-day), Makai Holdener et Raphael Prassl (peut-être de retour dimanche) et Connor Hughes, qui devrait pouvoir tenir sa place à la Swiss Life Arena en cette fin de semaine. Ce n'est donc pas un hasard si le LHC a dû aller chercher Kelyan Barry chez les juniors élites ou Thibault Fatton et Leonardo Fuhrer du côté de Sierre.
Un choix plutôt payant puisque ce dernier a sonné la révolte dans les rangs vaudois. Rapidement dans la rencontre, le LHC a été mené. La faute au power-play ajoulot et à un Frédérik Gauthier seul au deuxième poteau qui a pu tromper Kevin Pasche. Dans l'ensemble, Lausanne a dominé la première période (12 tirs à 5), mais Noah Patenaude se montrait intransigeant et repoussait toutes les actions adverses. Que ce soit de manière un peu chanceuse face à Erik Brännström et Leonardo Fuhrer (8e), en 1 contre 1 face à Damien Riat (15e) ou à 4 contre 5 (20e).
Premier but de Leonardo Fuhrer
Toutefois, les tentatives lausannoises ont fini par payer, avec un homme de plus sur la glace. C'est d'abord Leonardo Fuhrer qui a inscrit son premier but dans l'élite de sa carrière (33e), pour son 14e match (2 avec Lausanne, 12 avec Rapperswil). Un moment forcément particulier pour le Sierrois, sous les couleurs d'un club entraîné par le passé par son père, Riccardo.
Dans la foulée et à nouveau en power-play, Damien Riat a transpercé Noah Patenaude pour donner l'avantage à son équipe (37e). Cette fois, le plus dur semblait être fait pour le LHC, qui pouvait aborder le troisième tiers de manière un peu plus sereine.
Louis Robin, l'ancien du club
Sauf qu'accrocheur, le HCA est revenu rapidement dans le match. Bien servi depuis derrière le but et avec de l'espace laissé par Basile Sansonnens, le Nord-Vaudois Louis Robin a pu jouer un bien vilain tour à son ancien club en juniors, en égalisant (42e).
Finalement, après une troisième période sans occasion majeure des deux côtés, la sirène a retenti et les deux équipes allaient devoir se départager lors d'une prolongation. Après une pénalité d'Anttoni Honka, le LHC a pu inscrire son troisième but de la soirée en power-play, par Erik Brännström, et ainsi, récolter les deux points face à de valeureux Ajoulots qui ont mérité de rentrer en terres jurassiennes avec une unité dans leur besace.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
23
32
55
2
Lausanne HC
24
19
42
3
HC Fribourg-Gottéron
23
17
41
4
EV Zoug
22
8
40
5
ZSC Lions
23
19
40
6
Rapperswil-Jona Lakers
23
-5
40
7
Genève-Servette HC
23
-7
39
8
HC Lugano
23
10
37
9
SCL Tigers
23
-4
30
10
EHC Bienne
22
-2
27
11
EHC Kloten
23
-13
27
12
SC Berne
22
-11
25
13
HC Ambri-Piotta
23
-25
25
14
HC Ajoie
23
-38
12