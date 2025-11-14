Décimé, le LHC égare un point contre Ajoie

Sans plusieurs cadres, Lausanne a dû jouer une prolongation contre la lanterne rouge, Ajoie. Dans celle-ci, les Lions sont parvenus à l'emporter, grâce à un but d'Erik Brännström.

Lausanne a réussi à prendre le dessus sur Ajoie. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

La trêve internationale est généralement l'occasion pour les clubs de soigner les petits bobos. À Lausanne, c'est l'inverse qui s'est passé puisque ce sont des Lions décimés qui ont accueilli Ajoie ce vendredi soir. Il y avait déjà les absences déjà connues d'Antti Suomela (retour prévu vers Noël) et de Théo Rochette – qui pourrait revenir dans une semaine. Ce sont ajoutées celles de Dominik Kahun (plusieurs semaines), Cédric Fiedler (day-to-day), Makai Holdener et Raphael Prassl (peut-être de retour dimanche) et Connor Hughes, qui devrait pouvoir tenir sa place à la Swiss Life Arena en cette fin de semaine. Ce n'est donc pas un hasard si le LHC a dû aller chercher Kelyan Barry chez les juniors élites ou Thibault Fatton et Leonardo Fuhrer du côté de Sierre.

Un choix plutôt payant puisque ce dernier a sonné la révolte dans les rangs vaudois. Rapidement dans la rencontre, le LHC a été mené. La faute au power-play ajoulot et à un Frédérik Gauthier seul au deuxième poteau qui a pu tromper Kevin Pasche. Dans l'ensemble, Lausanne a dominé la première période (12 tirs à 5), mais Noah Patenaude se montrait intransigeant et repoussait toutes les actions adverses. Que ce soit de manière un peu chanceuse face à Erik Brännström et Leonardo Fuhrer (8e), en 1 contre 1 face à Damien Riat (15e) ou à 4 contre 5 (20e).

Premier but de Leonardo Fuhrer

Toutefois, les tentatives lausannoises ont fini par payer, avec un homme de plus sur la glace. C'est d'abord Leonardo Fuhrer qui a inscrit son premier but dans l'élite de sa carrière (33e), pour son 14e match (2 avec Lausanne, 12 avec Rapperswil). Un moment forcément particulier pour le Sierrois, sous les couleurs d'un club entraîné par le passé par son père, Riccardo.

Dans la foulée et à nouveau en power-play, Damien Riat a transpercé Noah Patenaude pour donner l'avantage à son équipe (37e). Cette fois, le plus dur semblait être fait pour le LHC, qui pouvait aborder le troisième tiers de manière un peu plus sereine.

Louis Robin, l'ancien du club

Sauf qu'accrocheur, le HCA est revenu rapidement dans le match. Bien servi depuis derrière le but et avec de l'espace laissé par Basile Sansonnens, le Nord-Vaudois Louis Robin a pu jouer un bien vilain tour à son ancien club en juniors, en égalisant (42e).

Finalement, après une troisième période sans occasion majeure des deux côtés, la sirène a retenti et les deux équipes allaient devoir se départager lors d'une prolongation. Après une pénalité d'Anttoni Honka, le LHC a pu inscrire son troisième but de la soirée en power-play, par Erik Brännström, et ainsi, récolter les deux points face à de valeureux Ajoulots qui ont mérité de rentrer en terres jurassiennes avec une unité dans leur besace.