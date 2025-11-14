Fribourg remporte son match contre Davos

Dernière mise à jour: il y a 5 minutes

Les hommes de Roger Rönnberg ont su trouver la faille face à Davos, leader du classement, en s’imposant 5-3 à la BCF Arena. Retrouvez tous les highlights de la soirée.

Fribourg l'emporte contre Davos, leader du championnat. Photo: keystone-sda.ch

Fribourg - Davos

4:59 Fribourg - Davos: A domicile, Fribourg se défait de Davos

Fribourg poursuit sa bonne lancée en National League. Après avoir dominé Ajoie mercredi, les Dragons ont cette fois pris le meilleur sur le leader Davos vendredi à domicile (5-3).

Si contre Ajoie le début de rencontre un peu hésitant n'avait débouché que sur un but au cours du premier tiers, il n'en a pas été de même avec le leader du championnat. Même privés de Stransky, suspendu, les Grisons ont frappé à deux reprises en 125 secondes. Tambellini a ouvert la porte à la 5e et Nico Gross a suivi à la 7e.

Menés rapidement 2-0, les Dragons ont semblé avoir du mal à réaliser ce qui leur arrivait. Surtout qu'à la 9e, Julien Sprunger a offert un jeu de puissance aux Davosiens. Heureusement, les joueurs de Roger Rönnberg ont resserré les boulons en tuant la pénalité. Mieux, ils ont réduit le score à la 13e sur une action conclue par Borgström.

Les Fribourgeois ont attendu le troisième tiers pour faire à nouveau trembler les filets. D'abord en power-play par De la Rose (45e), décidément intenable depuis son retour de la pause internationale, puis sur un solo de Christoph Bertschy (47e). Le troisième tiers fut d'ailleurs emballant avec l'égalisation davosienne à la 53e après sept secondes de jeu de puissance, puis le 4-3 fribourgeois par un Kevin Nicolet plein de hargne.

Gottéron a définitivement assuré son succès à la 57e lorsque Sörensen a pu reprendre un puck relâché par Hollenstein. Ce succès permet à Fribourg de revenir à quatorze points des Davosiens, logiquement très solides leaders.

Bienne - Zurich

4:32 Bienne - Zurich: Bienne s'incline face aux Lions Zurichois

A Bienne, les Zurich Lions se sont imposés 2-0. Ils ont profité d'une pénalité contre... Fröden pour ouvrir le score. Après treize secondes de punition, c'est Baechler qui a pu battre Säteri. Le 2-0 est tombé à la 47e via Aberg. Malgré la bonne nouvelle de la prolongation de contrat de leur capitaine Gaëtan Haas, les Seelandais n'ont jamais pu tromper le gardien Simon Hrubec.

Lausanne - Ajoie

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Lausanne a sué pour se défaire d'Ajoie vendredi en National League. Le 3-2 victorieux est tombé en prolongation de la canne d'Erik Brännström.

Au LHC, le H pourrait tout à fait se transformer en initiale pour hôpital. Le club compte en effet pas moins de sept joueurs sur la liste des blessés: Rochette, Suomela, Kahun, Prassl, Fiedler, Holdener et Hughes. Renseignements pris auprès du staff, Hughes devrait être à disposition de Geoff Ward dimanche pour la partie à Zurich.

En dépit de ces absences, les Vaudois ont dicté le rythme de la rencontre. Mais sur leur premier power-play, les Jurassiens ont réussi à se montrer plus actifs que mercredi contre Fribourg. A la 4e, Gauthier a pu sauter sur un rebond pour ouvrir le score. De l'autre côté, Noah Patenaude a multiplié les sauvetages face à des Lions souvent maladroits.

Les Vaudois ont fait languir leurs supporters, mais ils ont finalement forcé le coffre ajoulot. A la 33e, sur un jeu de puissance, c'est Léonardo Fuhrer qui a pu égaliser. Prêté par Sierre, le fils de l'ancien coach du LHC, Riccardo Fuhrer, a inscrit son premier goal en National League à 32 ans!

La machine enfin enclenchée, Lausanne a pu prendre l'avantage à la 37e grâce à Damien Riat... en power-play sur un superbe travail d'Oksanen. Mais Ajoie n'a pas abdiqué comme mercredi à Fribourg, aussi parce que les Lions ont été plus conciliants que les Dragons en zone défensive. Et Louis Robin ne s'est pas fait prier pour niveler la marque à la 42e.

Plutôt que trois points, le LHC a dû se contenter de deux. Toujours sur une phase de supériorité numérique, c'est Erik Brännström qui y est allé de son 8e but de la saison pour offrir le deuxième point à son équipe.

A noter que le championnat est incroyablement serré. Il n'y a en effet que cinq points entre Lausanne, 2e, et Lugano, 8e.

Berne - Rapperswil

4:14 Berne - Rapperswil: L'Ours bernois s'impose contre Rapperswil avec un doublé de Vermin

Berne devait gagner, et les Ours l'ont fait contre Rapperswil. Menés 1-0, les joueurs de Heinz Ehlers ont renversé la vapeur pour finalement l'emporter 5-2. A Kloten

Zoug - Ambri

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Zoug a battu Ambri 4-2 grâce notamment à un doublé de Grégory Hofmann.

Kloten - Lugano

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Lugano a assuré l'essentiel, à savoir une victoire 2-1 à l'extérieur contre Kloten.



