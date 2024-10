Teemu Hartikainen sera-t-il dans votre équipe? Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Vous ne savez pas quoi offrir à votre douce moitié pour Noël? Pourquoi pas deux billets pour un match de National League ou un maillot de NHL? Voire une PlayStation 5 avec le jeu NHL 25! Et le mieux dans tout ça, c'est que vous n'aurez même pas besoin de sortir votre porte-monnaie. Il vous suffit d'être (très) bon à Hockey Manager.

Car dès vendredi prochain, Blick lance sa ligue Hockey Manager. Un championnat qui aura donc lieu du 1er novembre au 25 décembre avec de magnifiques prix à la clé. La console de Sony pour le grand gagnant, les deux tickets pour un match pour son dauphin. Et en ce qui concerne le maillot de NHL, il sera attribué au manager qui remportera la soirée du 29 novembre, placée sous le signe du Black Friday.

Pour rejoindre la ligue, déjà ouverte, il suffit de vous inscrire depuis le dashboard ou depuis l’onglet Ligue. Et concernant votre équipe, il n'y a pas de règles (à part celles déjà en place sur Hockey Manager). Vous pouvez très bien continuer avec les joueurs qui ont fait votre bonheur (ou votre malheur) depuis le début de la saison. Ou alors construire une toute nouvelle équipe pour ce mois et demi de compétition. Le format de ce championnat se fera dans le mode «Original» de Hockey Manager.

Ne reste plus qu'à vous rejoindre la Ligue et construire votre meilleure équipe si vous souhaitez profiter d'une PlayStation 5 à Noël. Et devenez le meilleur directeur sportif (virtuel) de Suisse.