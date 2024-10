David Sklenicka préfère Lausanne à Astana

David Sklenicka a inscrit son premier but avec Lausanne. Photo: Pius Koller

Matthias Davet Journaliste Blick

Très rares sont les hockeyeurs qui, après un but pour leur équipe, vont vous dire: «Le plus important dans ce match, c'était mon goal.» La grande majorité vont plutôt vous balancer: «Oui, ça fait du bien de marquer, mais l'important, c'est d'avoir décroché les trois points.» David Sklenicka, défenseur du Lausanne HC, ne déroge pas à la règle. Après la victoire des Lions sur la glace de Genève, l'arrière tchèque a tenu ce discours dans les travées des Vernets.

Pourtant, quelques instants plus tôt, il venait d'inscrire son tout premier but sous ses couleurs, lui qui a débarqué durant l'été à la Vaudoise aréna. Alors, quand même un peu soulagé? «Oui, ça fait du bien de marquer», avoue-t-il. Une réussite qui, selon lui, pourrait l'aider mentalement. Il y a toutefois un problème: «J'ai utilisé une nouvelle canne et j'ai marqué, explique-t-il. Mais je l'ai cassée juste après et ce n'est pas un bon signe. Je vais devoir me trouver une nouvelle canne (rires).» Car même avec une bonne dose de scotch, la crosse de son premier but est bonne pour la poubelle. «D'ailleurs, je crois que le staff l'a déjà jetée», conçoit-il après la rencontre à Genève.

2:46 Genève-Lausanne: Les Lions remportent le derby lémanique face aux Aigles

Une meilleure vie de famille

La canne du buteur ne va donc pas faire le chemin de retour. Mais la confiance engrangée par David Sklenicka ainsi que les trois points de la victoire, oui. D'ailleurs, Lausanne se porte bien au classement. Ça tombe bien, le défenseur tchèque également dans la ville du bord du Léman. Il faut dire que cet été, il est arrivé dans la capitale olympique en provenance de la capitale kazakhe. Lors de la saison 2023/24, David Sklenicka évoluait au Barys Astana, en KHL.

Déjà, l'aspect sportif est primordial: «Je suis heureux d'être dans cette excellente équipe qui a la possibilité de gagner tous les matches, rappelle-t-il. Ce n'était pas le cas les deux dernières saisons.» Avant son expérience au Kazakhstan, le Tchèque évoluait au Brynäs IF, en première division suédoise. La saison où il y a joué, l'équipe a terminé 13e et a été reléguée. L'année dernière, Astana a échoué au dernier rang de la conférence Est de KHL, avec 47 défaites en 68 matches.

Mais le cadre de vie permet aussi à David Sklenicka d'être épanoui. Premièrement d'un point de vue familial. «En KHL, il y a de longs déplacements et nous sommes parfois loin de nos familles durant 20 jours», résume-t-il. Un problème qu'à Lausanne – excepté pour les quelques déplacements en Champions Hockey League –, il ne retrouve pas. «On profite de tous les moments passés ensemble, ici, sourit-il. Ça m'aide beaucoup.»

«Je m'améliore à chaque sortie»

Et si on compare la ville d'Astana et celle de Lausanne, il n'y a pas non plus match pour le Tchèque. «Là-bas, il y a deux-trois jolis immeubles et beaucoup de centres commerciaux, explique-t-il. C'est sympa pour y rester quelques jours, pas pour y vivre.» Tout l'inverse de la capitale olympique selon David Sklenicka. «Ici, il y a un lac dans lequel on peut aller nager ou faire du paddle, s'exclame-t-il. Il y a tellement d'options. Je suis si heureux qu'on ait fait ce choix avec ma femme.»

Ne manque donc plus que l'adaptation complète sur la glace. «La surface de jeu est plus grande qu'en KHL, rappelle-t-il. Et je pense que c'est l'un des meilleurs championnats dans lequel j'ai évolué. Mon adaptation a été compliquée, car je n'ai pas réussi à trouver le bon équilibre entre mon apport offensif et défensif. Mais je m'améliore à chaque sortie.» À l'image de son premier but de la saison. Y en aura-t-il un autre contre Ajoie ce vendredi? Cela risque de dépendre de la canne qu'il aura entre les mains.