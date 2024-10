Lausanne remporte un derby du Lac à rebondissements

Lauri Pajuniemi a inscrit le but de la victoire à Genève. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Genève - Lausanne 2-3

2:46 Genève-Lausanne: Les Lions remportent le derby lémanique face aux Aigles

Le hockey est parfois un sport de détails. Il suffit de prendre la 32e minute de ce derby du Lac entre Genève et Lausanne. Au plus fort de la pression des Aigles, Sami Vatanen a tiré sur le poteau de Kevin Pasche. Le score aurait pu passer à 3-2 si le puck avait atterri quelques centièmes plus à gauche. Sur le contre, Lauri Pajuniemi est allé se jouer de Robert Mayer. 2-3 pour Lausanne.

Mais avant ce tournant du match, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et ce dès les premières minutes. Après deux tirs genevois puissants mais non cadrés, les visiteurs ont ouvert la marque. Michael Hügli, bien esseulé devant la cage, s'y est pris à deux fois pour tromper Mayer. Après cette ouverture du score, Genève a tenté de réagir en mettant de la pression mais c'est le LHC qui a doublé la mise, lorsque David Sklenicka a allumé les buts d'un tir puissant, juste après un engagement (11e).

Alors que la première période était plutôt à l'avantage des Lions, les Aigles se sont réveillés en début de tiers médian. Ils ont inscrit coup sur coup deux buts, revenant au score en l'espace de 2'14. Sur un solo, Theodor Lennström a mis une passe au centre qui, semble-t-il, a touché le patin d'Alessio Bertaggia et a fini sa course au fond des filets (23e). Quelques instants plus tard, Sami Vatanen a été extrêmement patient pour trouver la jambe de Kevin Pasche, qui a mis le puck dans son propre but (25e).

Puis est arrivée cette fameuse 32e où Lausanne a pris les devants – pour ne plus jamais lâcher cet avantage. Dans le troisième tiers, ce sont surtout les gardiens qui se sont mis en évidence – Kevin Pasche et Robert Mayer se rendant coup sur coup de chaque côté de la patinoire.

Cette victoire, la première de Lausanne aux Vernets depuis trois ans, permet aux visiteurs de renforcer leur deuxième place au classement. De son côté, le GSHC stagne à la 11e place de National League, mais avec des matches en moins sur les autres équipes.

Langnau - Berne 2-1 ap.

2:30 Langnau-Berne: Langnau remporte deux points contre Berne

Dans un match 100% bernois disputé, Langnau a pris le dessus sur Berne après la prolongation. Ce grâce à un but de Rohrbach (64e) qui a fait exploser de joie l'Ilfis Arena. Avant ce but libérateur, les supporters locaux avaient dû attendre jusqu'à la 38e pour voir leur étranger Saarela ouvrir la marque en power-play. Mais les joueurs de Thierry Paterlini ne sont restés devant qu'une minute, concédant l'égalisation à la 39e, la faute à une réussite de Füllemann. Le score en est donc resté à 1-1 jusqu'à la prolongation. Wältteri, joueur du CP Berne, a choisi celle-ci pour être pénalisé. Cela a laissé le champ libre à Langnau – et donc à Rohrbach, héros du soir – pour prendre deux précieux points.