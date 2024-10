Pour la première fois, Jordann et Benjamin Bougro ont joué ensemble

Jordann et Benjamin Bougro ont la particularité d'être frères et hockeyeurs. Ce mercredi soir à Genève, ils ont joué pour la toute première fois dans la même équipe. Avec Lausanne, ils ont ramené trois points du bout du Léman.

Jordann (à gauche) et Benjamin Bougro ont joué pour la première fois ensemble dans leur carrière. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Non, ce n'était pas une faute sur la feuille de match côté LHC. Et malgré le fait que la speakerine n'ait pas mentionné le nom d'un et que celui-ci n'est pas apparu sur l'écran géant des Vernets, il y avait bien deux Bougro dans la composition lausannoise. Et oui, Benjamin et Jordann ont bien évolué sur le même bloc – le quatrième – lors du derby entre Genève et Lausanne.

L'activation de la licence B de l'aîné, Jordann, s'est faite un peu au dernier moment, lorsqu'il a fallu remplacer Jason Fuchs, touché, dans l'alignement. D'ailleurs, le joueur de 26 ans évoluait encore avec Sierre sur la glace de Winterthour la veille au soir. «On est rentrés à 4h du matin et je pensais dormir un peu plus ce matin, détaille le Français à licence suisse. Mais je me suis fait réveiller par un appel de Chris McSorley, puis de John Fust, qui m'ont demandé s'il y avait moyen de rejoindre l'équipe.» Directement, Jordann tente d'appeler son petit frère, joueur à Lausanne, pour lui annoncer la bonne nouvelle. «Mais bien sûr, il ne m'a pas répondu. Je pense qu'il dormait», taquine l'aîné.

Cela ne l'empêche pas de se rendre du côté de la Vaudoise aréna. «Je suis arrivé avant les autres et on m'a expliqué le système et ce qu'on attendait de moi», développe-t-il. Son cadet, lui, se dit «assez surpris» lorsqu'il a débarqué dans le vestiaire. Apparemment, Benjamin Bougro n'avait pas rappelé son grand frère.

«Ça m'évite de le tuer»

Alignés ensemble sur la quatrième ligne, les deux Bougro ont chacun joué environ 10 minutes lors de la victoire face à Genève. Jouer dans la même équipe, une grande première pour les deux frangins qui s'étaient affrontés l'année dernière lors du derby valaisan, lorsque Benjamin parfaisait ses gammes à Martigny et que Jordann affolait les compteurs à Sierre. «C'était très cool, une très bonne expérience. Je suis contente de l'avoir vécue», sourit Benjamin.

Bien sûr et malgré ce lien de sang, les deux joueurs ne se trouvent pas encore les yeux fermés sur la glace. «C'est vraiment la toute première fois qu'on joue ensemble, rappelle Benjamin. Avec nos cinq ans de différence d'âge, on ne l'a jamais non plus fait en juniors.» Jouer avec, c'est apparemment mieux que de s'affronter. «C'est bien plus agréable, ajoute le No 71 du LHC. Ça m'évite de le tuer avec une charge.» Jordann, à côté, est obligé de pouffer.

Bientôt avec Kristolan?

Cerise sur le gâteau, les deux frangins ont donc pu jouer ce premier match ensemble lors d'un derby. «S'il y a un match que tu as envie de jouer avec ton frère, c'est celui-ci», explique Benjamin. Seul point noir: la décision de Lausanne d'aller chercher Jordann est tombée tard et les parents Bougro n'ont pas pu se libérer et trouver des billets pour assister à la rencontre.

Pourront-ils se rattraper si, un jour, leur trois fils jouent ensemble? En effet, le… benjamin Kristolan est également hockeyeur et évolue actuellement avec les M20 de Lausanne. De quoi rêver à une ligne d'attaque 100% composée de Bougro à Lausanne? Pas vraiment puisque le joueur de 19 ans joue au poste d'arrière en juniors. Mais si les trois jouent une fois dans la même équipe, l'histoire serait quand même belle.