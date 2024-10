Le bel hommage des fans d'Ajoie à Michel Blanc

Matthias Davet Journaliste Blick

La scène dans «Les Bronzés font du ski» est mythique. Michel Blanc, alias Jean-Claude Dusse dans le film, parle des relations à son ami Bernard. La réplique est devenue culte: «Écoute Bernard, j'crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est: oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce! On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher!»

L'acteur du Splendid est décédé ce vendredi et les supporters du HC Ajoie ont décidé de lui rendre hommage à leur manière le soir, lors du match face à Kloten. Pour le contexte, le club jurassien restait sur sept défaites lors des sept premiers matches de la saison avant de recevoir les Aviateurs, leader de National League.

Au début du match, les fans ajoulots ont donc déroulé une banderole en reprenant les paroles de Jean-Claude Dusse: «Oublie qu't'as aucune chance, vas-y fonce!» Car depuis le début de la saison, le HCA ne peut pas vraiment tout miser sur son (impact) physique. Les joueurs se sont-ils dits que ce soir, c'était enfin le moment pour eux de conclure leurs occasions à la vue de la banderole? En tout cas, Ajoie a remporté sa première victoire de la saison face à Kloten et débloque enfin son compteur de points dans ce championnat. Une soirée réussie donc dans le Jura.