Après sept défaites, le HC Ajoie a remporté un magnifique match. Les Jurassiens recevaient Kloten et ont su s'imposer malgré de nombreuses pénalités. De son côté, le Lausanne HC n'a fait qu'une bouchée de Zoug.

Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Lausanne - Zoug 6-3

Les Lausannois ont décroché leur quatrième succès d'affilée en forçant la décision au troisième tiers: Bozon (45e), Suomela (47e, à 5 contre 4) et Bougro (51e) ont fini par faire plier l'EVZ, qui avait égalisé pour la troisième fois de la soirée à la 44e.

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Ambri - Genève 5-4 ap

Genève-Servette n'est par ailleurs pas parvenu à enchaîner un troisième succès de rang. Les Grenat se sont inclinés 5-4 après prolongation sur la glace d'Ambri-Piotta, qui a forcé la décision après 91'' en "overtime" grâce à Dominik Kubalik. Le GSHC avait pourtant égalisé à 5'' de la fin du temps réglementaire.

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Berne - Fribourg 6-3

Tout s'est également joué dans la dernière période lors du premier derby des Zähringen de la saison. Mené 2-1 par Berne à l'entame de l'ultime tiers, Gottéron a craqué en encaissant trois buts en un peu moins de 180 secondes entre la 50e et la 53e. Les Dragons ont donc subi leur sixième défaite en huit sorties.

Le 5-1, signé Victor Ejdsell, a d'ailleurs fait péter les plombs au portier des Dragons Reto Berra qui a fracassé sa canne avant de rejoindre le banc. Ejdsell s'est fait l'auteur de deux buts et d'un assist vendredi, tout comme l'homme du match Marco Lehmann. Ce troisième succès consécutif permet aux Ours de passer au 3e rang.

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Ajoie - Kloten 5-2

Ajoie tient son premier succès de la saison en National League. Les hommes de Christian Wohlwend ont débloqué leur compteur en s'offrant le scalp du désormais ex-leader Kloten (5-2) vendredi. Lausanne a pour sa part confirmé sa bonne forme en battant Zoug 6-3, alors que Gottéron s'est incliné 6-3 à Berne.

Battu lors de ses sept premières sorties sans avoir inscrit le moindre point, Ajoie s'est découvert un héros improbable vendredi en la personne d'Arno Nussbaumer. Formé à Zoug et passé par La Chaux-de-Fonds en 2023/24, le défenseur de 22 ans a réussi un but et un assist pour ses deux premiers points de la saison.

Nussbaumer a inscrit le crucial 3-1 à la 36e, en infériorité numérique. Ce but a coupé les ailes des Aviateurs zurichois, qui avaient réduit la marque à 2-1 à la 34e alors que l'attaquant letton d'Ajoie Emils Veckaktins avait écopé d'une pénalité de 5' - ainsi que d'une méconduite de match - seulement 24 secondes plus tôt.

Ajoie reste lanterne rouge malgré ce succès, alors que Kloten recule de la 1re à la 5e place.

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Bienne - Lugano 5-3

Battu lors de ses trois dernières sorties, Bienne a pour sa part renoué avec la victoire face à Lugano (5-3). Les Seelandais ont pu compter sur un Fabio Hofer en feu: l'ailier autrichien a réussi la passe décisive sur le 2-2 de Gaëtan Haas (30e, à 5 contre 4), avant d'inscrire le 3-2 (33e). Il avait déjà ouvert la marque à la 15e.

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Rapperswil - Langnau 4-1

C'est Rapperswil-Jona qui a profité du faux pas de Kloten pour s'emparer de la tête. Les Lakers, qui restaient pourtant sur trois revers consécutifs, ont dominé Langnau 4-1 pour cueillir leur cinquième succès de la saison.

4:16 Rapperswil - Langnau: Rapperswil l'emporte à domicile