Après quelques semaines d'entraînement, Roger Rönnberg commence à prendre ses marques à Fribourg... et même ailleurs dans le canton. D'ailleurs, il a déjà trouvé son endroit favori.

Roger Rönnberg prend doucement ses marques à Fribourg. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Lorsqu'un nouvel entraîneur arrive, il faut évidemment une période d'adaptation pour les joueurs, les spectateurs et même les journalistes couvrant le club. Quelques semaines - ou plus - durant lesquelles les habitudes se mettent doucement en place. Alors lorsque Roger Rönnberg est à la barre de Fribourg Gottéron pour ses premiers matches amicaux, on est en droit de se demander à quel type d'interlocuteur on aura à faire.

Lors de ses premières prises de parole avec la casquette (ou le bonnet) d'entraîneur des Dragons, le Suédois n'a pas eu peur de faire réagir en parlant ouvertement de titre ou en étant très ouvert sur la construction de son équipe. Mais depuis quelques semaines, les choses sérieuses ont repris.

«J'ai fait de mon mieux»

«Ce soir, l'entraîneur n'a pas aidé son équipe», a-t-il rigolé au soir d'une défaite face au Lausanne HC. «On m'a dit d'avoir l'air méchant sur la photo d'équipe... J'ai fait de mon mieux», a-t-il lancé en préambule de la conférence de presse de début de saison. Bref, il aime faire le show.

Affable avec les questions et intéressant dans ses réponses, «RR» séduit rapidement son auditoire. Mais comment vit-il ses premières semaines en Suisse et, plus précisément, dans le canton de Fribourg? «C'est incroyable, s'enthousiasme-t-il. J'ai déjà eu l'occasion de voyager un peu dans différents endroits. Et partout où je passe, tout le monde me parle de Fribourg Gottéron. On sent que le canton vibre pour son équipe. Ce sont ces gens qui doivent être fiers de leur équipe et c'est leur pouls que je voulais sonder en faisant des tours.»

«Tout le canton soutient le club»

Durant ses pérégrinations intra-cantonale, il avoue avoir eu un petit faible pour un endroit en particulier: le sommet du Moléson. «Depuis là-haut, je pense qu'on peut voir tout le canton», remarque-t-il. Et au gré de ses rencontres, qu'a-t-il remarqué? «Les gens sont des travailleurs, j'ai vu beaucoup de personnes proches de la terre. Des personnes humbles qui ont de belles valeurs. C'est exactement ce que je veux inculquer à mon équipe.»

Ce qui a le plus surpris le Suédois? «Tout le monde semble être fan de Gottéron, rigole-t-il. J'ai bien compris que Fribourg n'était pas la plus grande ville de Suisse, mais lorsque je vois la taille du canton et que tout le monde soutient ce club, cela te donne envie de travailler dur pour eux.»