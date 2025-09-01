Cette saison, Gottéron vise le top 6

Ce lundi, Fribourg Gottéron a tenu son habituelle conférence de presse d'avant-saison. Avec leur nouvel entraîneur Roger Rönnberg, les Dragons ont pour objectif une qualification directe en play-off.

Roger Rönnberg et Gottéron vont viser la qualification directe en play-off. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

«Concernant la photo, ils m'ont dit que je devais avoir l'air méchant.» La première prise de parole officielle de Roger Rönnberg en tant que nouvel entraîneur de Fribourg a donc été une boutade. Ce lundi avait lieu l'annuelle conférence de presse d'avant-saison de Gottéron et, devant un parterre de journalistes et d'abonnés, le Suédois a présenté ses ambitions en compagnie de Gerd Zenhäusern, directeur sportif du club fribourgeois.

«On a vu la saison dernière qu'une qualification directe, en terminant dans le top 6, est plus agréable, souligne le dirigeant. Avec la Coupe Spengler, on a enchaîné les matches et avec cette pause, on a donc pu bien préparer les play-off.» Comme les Dragons vont à nouveau devoir se rendre à Davos entre Noël et Nouvel An, une qualification le plus tôt possible pour les play-off leur permettrait d'aborder plus sereinement la bataille pour le titre.

Conférence de presse, puis entraînement

«Je pense que c'est un objectif réaliste, ajoute Gerd Zenhäusern. Actuellement, 6 à 8 équipes peuvent prendre à la finale mais on connaît nos valeurs. On veut être humbles, mais ambitieux.» Roger Rönnberg, qui précise ne pas pouvoir prédire le futur, veut développer le club sur le long terme. «On veut se donner le plus de chances possible de gagner avec chaque mois qui passe, appuie le Suédois. Mais d'abord, je veux gagner ce mardi contre Ambri. Et avant cela, je dois me dépêcher de descendre pour aller à l'entraînement.» Car, directement après la conférence de presse, Roger Rönnberg était sur la glace pour coacher Julien Sprunger et ses coéquipiers.

Cette conférence de presse a également été l'occasion pour l'ancien coach de Frölunda de présenter sa mentalité: «Le hockey est un jeu d'équipe et on ne va pas se pointer du doigt, détaille-t-il. On doit nous écouter et nous faire confiance. C'est une chose de dire qu'on veut être au sommet de la montagne. Une autre de le rêver. Et encore une autre de le travailler, d'y être un jour et de pouvoir admirer la magnifique vue.» Un discours qui, forcément, fait plaisir les fans de Fribourg qui rêvent depuis toujours d'enfin décrocher un titre en National League.