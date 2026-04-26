Fribourg a l'avantage de savoir gagner à Davos

Ce dimanche, Fribourg retourne pour la troisième fois dans cette finale en terres davosiennes. Les Dragons s'y sont déjà imposés à deux reprises face au «Rekordmeister». Pourront-ils réussir la passe de trois?

Matthias Davet Journaliste Blick

Durant la saison régulière, elles n'étaient que trois équipes à s'être imposées sur la glace du HC Davos: Ambri, Zurich (après tirs aux buts) et Kloten. Lors des quarts et des demies en play-off, les Grisons ont été imperturbables à domicile, Zoug et Zurich venant se casser les dents dans la patinoire au nom beaucoup trop compliqué.

En venant s'imposer là lors de l'acte I de la finale, Fribourg a donc déjà réussi un joli petit exploit. Mieux, les Dragons ont refait le coup mercredi, grâce à un but en prolongation et au bout de la nuit de Julien Sprunger. Sauf qu'à domicile, ils n'ont pas réussi à deux reprises à confirmer le break. «Comme Davos joue quatre fois à domicile et nous seulement trois, nous savons que si nous gagnons tous nos matches là-bas, nous sommes champions», avait ironisé Roger Rönnberg après le succès lors du match 3. Sur le papier, on ne peut lui donner tort.

Une partie d'échecs

Mais Gottéron va-t-il parvenir à rééditer un troisième exploit? Forcément, ses joueurs sont optimistes. «On sait qu'on peut le faire, lâchait Nathan Marchon après l'acte IV à la BCF Arena. On commence à connaître le jeu de Davos et ce qu'on doit faire pour les contrer.» D'ailleurs, les Grisons ont réalisé un petit hold-up vendredi du côté de la BCF Arena (0-1).

À l'analyse de Nathan Marchon, le défenseur Patrik Nemeth sourit. «Je suis sûr qu'en face, ils pensent exactement la même chose à notre propos. Plus la série avance et plus ça ressemble à une partie d'échecs», ajoute le Suédois.

Une rencontre d'échecs où, pour le moment, aucun adversaire n'a pris l'avantage. Mais, quoiqu'il arrive, l'un des deux aura un puck de titre dès dimanche soir. De quoi rajouter de la pression à une finale qui est extrêmement indécise.

«On est en bonne position»

Concernant l'avantage d'avoir gagné à deux reprises à Davos, Patrik Nemeth temporise: «On ne peut pas trop se concentrer sur le lieu où on joue. Il faut juste continuer à persévérer et croire en nous.»

Même son de cloche du côté de son entraîneur Roger Rönnberg, qui ne veut pas en faire tout un foin de ces succès en terres grisonnes. «Ça ne change absolument rien, ajoute le coach scandinave. Bien sûr, on a de la confiance à Davos et on est en bonne position. On peut créer notre propre futur.»

Avec ce nouveau match en altitude, les Dragons vont en effet décider s'ils reviendront à la BCF Arena dans la peau du chasseur ou du chassé. Une seule chose est certaine à l'heure actuelle: peu importe le résultat de l'acte V, Julien Sprunger va disputer son dernier match en terres fribourgeoises mardi. À voir si ses coéquipiers lui permettront de sortir par la grande porte.