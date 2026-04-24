Dominateur, Fribourg s'incline face à Davos

Fribourg et Davos sont de nouveau à égalité dans cette finale de National League. A la BCF Arena, les Grisons sont venus réaliser un petit hold-up lors de l'acte IV (0-1).

Matthias Davet Journaliste Blick

Les highlights seront disponibles dès que possible

Fribourg Gottéron avait une occasion en or ce vendredi: mener 3-1 en finale et s'offrir dans le même temps trois pucks de titre. Pour cela, il devait s'imposer face à Davos, deux jours après l'avoir fait dans les Grisons.

Sauf que dans cette série, il semblerait que seule l'équipe évoluant à l'extérieur puisse l'emporter. Grâce à sa chiche victoire, le HCD a recollé au score. Un seul but a fait le bonheur des Bouquetins à la BCF Arena.

Fribourg domine au niveau des tirs

La rencontre a débuté de la même manière que quatre jours plus tôt. Davos a profité d'une erreur de la défense fribourgeoise pour ouvrir le score en tout début de rencontre. Malgré une très bonne entame de match, les Dragons ont concédé le premier but sur un contre. Plus rapide sur la rondelle, Julian Parrée a allumé la lucarne de Reto Berra (5e).

Une réussite… qui n'a pas du tout reflété la suite de la rencontre. Fribourg a largement dominé le HCD, qui a pu à nouveau compter sur un immense Sandro Aeschlimann. Depuis le début de cette finale, le portier grison semble davantage préférer l'air de Saint-Léonard à celui de l'altitude de sa station.

À la fin de la première période, Gottéron menait amplement au niveau des tirs (12-3). Samuel Walser était en excellente position à la 12e minute, mais son tir était tellement hors du cadre qu'il était plus proche de toucher la tête de Klas Dahlbeck que le fond des buts. Le lancer de Benoît Jecker, alors qu'il y avait beaucoup de trafic, aurait tout aussi bien pu tromper l'adversaire (15e), alors que celui de Patrik Nemeth, dévié par Walser, était tout aussi dangereux (20e).

Sandro Aeschlimann était-il battable?

Fribourg n'y arrivait pas, mais a continué à pousser. Dès le retour des vestiaires, Lucas Wallmark, Nathan Marchon et Jacob de la Rose ont tenté à leur tour leur chance, en vain (22e). Après une sublime ouverture à travers le slot de Henrik Borgström, Nemeth s'est trouvé en bonne position, mais il a préféré la jouer finement, ce qui n'a pas surpris Sandro Aeschlimann (27e). Gottéron continuait sa marche en avant, avec 21 tirs à 6 à la mi-match.

Mais même en power-play, ça ne voulait pas pour les Dragons (33e). À chaque fois, une canne, une jambe ou tout simplement Sandro Aeschlimann empêchait le puck de franchir la ligne. De retour pour la deuxième fois aux vestiaires, les protégés de Roger Rönnberg se sont sans doute demandé si le cerbère grison était battable ce vendredi soir.

Un but annulé pour Davos

Après 61 secondes dans la troisième période, les Davosiens ont bien cru qu'ils étaient en train de réaliser un hold-up parfait. Sauf qu'après un coach's challenge à la suite d'une obstruction sur le gardien, les arbitres ont annulé la réussite grisonne.

Toujours est-il que ce moment fort a boosté les visiteurs qui, pour la première fois de la soirée, ont dominé la rencontre. Fribourg avait toutes les peines du monde à produire son jeu dans la zone adverse, ce qui n'est pas l'idéal quand le score est de 0-1.

Alors que les Fribourgeois semblaient s'engluer dans le piège grison, Sandro Aeschlimann est à nouveau intervenu après un tir de Yannick Rathgeb. À la suite de cette action, le No 27 et son capitaine Julien Sprunger ont demandé au public de s'enflammer (54e). Deux minutes plus tard, le puck traînait dans la peinture mais aucun Dragon n'est parvenu à glisser au fond.

L'avantage de la glace, vraiment?

Au final, Fribourg n'a jamais trouvé la solution face au dernier rempart davosien, qui peut ainsi fêter un premier blanchissage dans cette série. Davos rentre dans les Grisons en ayant récupéré l'avantage de la glace mais, est-ce que dans cette finale, cela signifie-t-il encore quelque chose?

Là où Gottéron peut se montrer serein, c'est qu'il a gagné à deux reprises dans l'enceinte adverse. Il faudra le faire une troisième fois dimanche, pour ne pas se retrouver dos au mur.