De Zurich, Lausanne a ramené une belle victoire défensive

En ne concédant qu'un seul but de manière malchanceuse face à Zurich, Lausanne a parfaitement su museler les attaquants adverses. La victoire à la Swiss Life Arena fait du bien au club vaudois, dauphin de Davos au classement.

Erik Brännström (à gauche) a donné la victoire aux tirs aux buts à Lausanne. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Il n'y a que deux personnes qui sont parvenues à tromper Connor Hughes ce dimanche après-midi, à la Swiss Life Arena. Pontus Aberg, lors de la séance de tirs aux buts et… Erik Brännström. C'est le défenseur du LHC qui a légèrement dévié du patin le lancer de Derek Grant et permis aux Zurichois d'ouvrir le score, après à peine 113 secondes jouées dans ce remake des deux dernières finales. «Je l'ai coaché à Anaheim et Derek est un joueur intelligent, rappelle Geoff Ward. Il a bien utilisé Brännström comme écran.» L'entraîneur lausannois préfère donc parler d'un geste rondement mené plutôt qu'un manque de chance de son équipe.

Mais cet accroc a été le seul de ce déplacement pour le Lausanne HC et sa défense. Pour le reste de l'après-midi, la défense a été plus que solide et, même si elle a connu quelques moments de flottement, Connor Hughes veillait au grain. Sur chacun des contres zurichois, le Canado-Suisse répondait présent. Il a d'ailleurs dégoûté Denis Malgin (14e) et Daniel Olsson (36e), eux qui s'étaient présentés seuls face à lui. «Connor a réalisé un gros match, salue son défenseur, Basile Sansonnens. Et de manière plus globale, tout le monde a fait du bon travail.» De son côté, Geoff Ward a apprécié le jeu loin du puck de son équipe.

La clé du power-play

Tout comme face à Ajoie vendredi, Lausanne a rapidement concédé l'ouverture du score dans cette période. Est-ce encore l'effet de la pause internationale, les Lions n'arrivant pas à bien entamer un match? «Peut-être, mais ce n'est pas une excuse, ajoute l'arrière fribourgeois. Il faut être prêt dès le début et aller chercher ce premier but.»

La bonne nouvelle, pour le Lausanne HC, est qu'il ne s'est pas effondré. Les Lions du Léman sont restés calmes et sont parvenus à égaliser à l'entrée du troisième tiers. C'est en supériorité numérique, après 1'21 à 5 contre 3, qu'ils ont pu revenir au score. Même si à ce moment-là, un Zurichois était déjà revenu sur la glace. «Le power-play est une clé pour nous cette saison, et il a encore bien fonctionné cet après-midi», s'en réjouit Geoff Ward. Et ce, même s'il n'a pas pu donner la victoire en prolongation.

Ne pas précipiter les retours

Si le coach canadien a le sourire dans les travées de la Swiss Life Arena, c'est aussi parce qu'il est arrivé à Zurich avec cinq joueurs de 20 ans ou moins: Gaël Haas, Basile Sansonnens, Thibault Martin, Kelyan Barry et Nicolas Wenger. «Nos joueurs ont toujours fait en sorte que les nouveaux pouvaient bien s'intégrer dans le vestiaire», apprécie Geoff Ward.

Pour le moment, l'entraîneur lausannois ne sait pas avec quel effectif il pourra se rendre à la BCF Arena, vendredi prochain, pour y défier Fribourg. «On ne veut surtout pas précipiter la santé des joueurs, tempère-t-il. L'avantage, c'est que de notre côté, on améliore la profondeur de l'effectif.» Tout en continuant à engranger des points, ce qui est positif pour le LHC.