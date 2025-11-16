Pour la deuxième fois de rang, le LHC empoche deux points

Pour la deuxième fois en trois jours, Lausanne était dos à dos après le temps réglementaire lors de son match. Après la victoire face à Ajoie, les Vaudois se sont imposés aux tirs aux buts, à la Swiss Life Arena de Zurich (1-2 tab).

Zurichois et Lausannois n'ont pas réussi à se départager dans le temps réglementaire. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Le remake des deux dernières finales est parti sur les chapeaux de roue, puisque la sirène résonnait déjà après deux minutes de jeu. Le temps, pour Derek Grant, d'entrer dans la zone lausannoise, de tenter sa chance et de pouvoir compter sur sa chance. Son lancer, légèrement dévié par le patin d'Erik Brännström, a terminé sa course entre les jambes de Connor Hughes, déséquilibré par cette trajectoire inattendue.

La suite de cette première période? Avant tout un jeune qui aurait pu inscrire son premier but en National League, pour ses débuts dans l'élite. Sur son deuxième shift, le jeune Bernois du LHC Nicolas Wenger était en bonne position devant la cage. Mais la rondelle a traîné devant Robin Zumbühl, sans franchir la ligne (6e).

Dans la foulée, c'est Zurich qui a été à quelques centimètres de doubler la mise. Le beau shoot de Dean Kukan a terminé sa course sur le poteau gauche de Connor Hughes, à son tour un poil chanceux sur cette action (7e). Par contre, c'est grâce à sa classe que le Canado-Suisse a remporté son 1 contre 1 face à Denis Malgin, à la 14e minute. Cette fin de tiers a aussi été marquée par des scènes plus tendues, surtout entre Nathan Vouardoux et Andy Andreoff, qui se sont même lancés des politesses via bancs de pénalité interposés.

5 contre 3 pendant 1'21

La deuxième période a été beaucoup plus faible en occasions. Il a fallu attendre la mi-match pour que le public puisse pousser une clameur, Nicolas Baechler reprenant un tir juste à côté de la cage de Connor Hughes. Puis, Nicolas Wenger avait une belle opportunité en contre, mais sa passe en direction de Floran Douay a été interceptée par un Zurichois (31e). À nouveau, Connor Hughes a dû sauver une largesse de sa défense, quand Daniel Olsson est venu se présenter seul face à lui (36e).

Toujours mené 0-1, Lausanne a débuté la troisième période avec une occasion en or: une double supériorité numérique durant 81 secondes. Pourtant, les supporters vaudois ont dû se dire que la chance était passée, lorsqu'un Zurichois était déjà revenu sur la glace et qu'il restait six secondes à la deuxième pénalité. C'est pourtant à ce moment que Sami Niku a décoché un tir de la ligne bleue pour remettre les compteurs à zéro (45e).

Erik Brännström pour la victoire

Pour la fin de ce tiers, c'est surtout Zurich qui a poussé et Connor Hughes a dû se montrer impérial, et a même été bien aidé par Nicolas Baechler, qui n'a pas été capable de redresser le puck après un magnifique geste (52e). Ce même No 18 zurichois, en bonne position quelques instants plus tard, ne trouvait pas le cadre (56e).

Tout comme vendredi à la Vaudoise aréna, c'est donc une prolongation qu'allait jouer le LHC. Erik Brännström et Austin Czarnik ont tout d'abord deux belles occasions (63e), avant que Sami Niku ne se fasse accrocher par Sven Andrighetto et gratte une pénalité. Contrairement à Ajoie vendredi, les Vaudois ne sont pas parvenus à capitaliser sur cela et ont dû passer par des tirs aux buts. Grâce à un sublime geste, Erik Brännström, dernier tireur, a pu offrir la victoire à son équipe.

La suite du programme pour les Lions après ce succès: quelques jours sans match, avant un déplacement vendredi prochain à Fribourg.

Davos - Zoug 5-1

3:11 Davos-Zoug: Les Grisons, en patrons face à Zoug, reprennent leur marche en avant

Davos a rebondi après sa défaite de vendredi à Fribourg. Le leader s'est facilement imposé à domicile contre Zoug. Cinq joueurs différents ont marqué pour le club grison, à savoir Waidacher (7e), Kessler (23e), Fora (28e), Knak (51e) et Stransky (58e). Zoug avait réduit l'écart en vain par Hofmann (35e). Ce succès permet aux Davosiens de compter 14 points d'avance sur Lausanne, qui a joué une partie de plus.

