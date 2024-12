Englué en bas de classement, Fribourg Gottéron se rend à Berne et reçoit Ajoie avant la pause. Les Dragons tentent un sérieux coup de poker ce samedi. Ce sera en effet Loïc Galley qui défendera le filet pour sa deuxième titularisation en carrière.

Loïc Galley avait aidé Fribourg Gottéron a gagné à Davos la saison dernière. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Mercredi soir, Pat Emond avait pris un risque. Il a décidé de se passer de son meilleur compteur et meilleur buteur, Marcus Sörensen, pour le match à Langnau. Le coach des Dragons s'est brûlé les doigts, même s'il a assumé cette décision forte après la défaite en terres emmentaloises. Ce revers avait mis fin à un embryon de série positive puisque Fribourg avait remporté deux matches de rang.

Avant la pause dédiée à l'équipe de Suisse, Fribourg dispute encore deux rencontres. L'équipe de la BCF Arena est actuellement 11e de National League et la sixième place qualificative pour les play-off se situe déjà à neuf longueurs. C'est dans ces conditions que Fribourg Gottéron dispute encore deux matches: un déplacement à Berne et la réception d'Ajoie. Autant dire que le moment serait bien choisi pour terminer cette première phase du championnat sur une bonne note.

Dans ces conditions, Pat Emond a surpris son monde. Questionné par «La Liberté» vendredi après l'entraînement, le technicien québécois a révélé qu'il a décidé d'envoyer Loïc Galley devant le filet pour le derby des Zähringen, ce samedi soir. L'ancien junior du club fêtera donc à cette occasion sa deuxième titularisation en carrière seulement et ses premières minutes de la saison dans l'élite. Le dernier rempart garde avec brio les cages de Thurgovie en Swiss League depuis le début du championnat (92,3% d'arrêts). Il avait également joué une rencontre de Champions League (victoire contre Straubing).

Berra et Rüegger: pas décisifs

Sur le papier, Loïc Galley, à 22 ans, a mérité cette chance, ce d'autant plus que Bryan Rüegger, l'habituel No 2, n'offre pas franchement de garanties depuis le début de saison. Mercredi à Langnau, Reto Berra avait également paru léger sur l'égalisation des Tigers avant d'engager sa responsabilité sur une autre réussite emmentaloise. Si Fribourg n'était pas dans une urgence de points, cette décision serait, si ce n'est logique, du moins compréhensible. Mais aujourd'hui? C'est à nouveau un risque certain.

Mercredi, Pat Emond avait concédé que la ligne entre avoir raison et avoir tort était très fine pour un entraîneur. Ce soir-là, il était tombé du mauvais côté. Aujourd'hui, il a décidé de jeter une nouvelle pièce en l'air. Alors, quitte ou double?

Réponse dès 19h45 à la PostFinance Arena.