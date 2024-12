Langnau n'a pas eu trop à forcer pour s'imposer contre Fribourg Gottéron Photo: Martin Meienberger/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

Depuis le début de saison, Fribourg Gottéron peine à marquer des buts et, plus globalement, à se montrer dangereux en zone offensive. Face à ce constat, Pat Emond avait décidé... de se passer de son meilleur buteur et meilleur compteur: Marcus Sörensen, surnuméraire. Les Dragons avaient gagné sans lui ce week-end et le coach avait décidé de faire sien l'adage qui veut qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Soit. Mais il ne faut pas tomber en panne offensive lors de la rencontre suivante. C'est précisément ce qui est arrivé.

Les gardiens ont longtemps été à la fête durant cette rencontre entre Langnau et Fribourg Gottéron. Durant la première période, Stéphane Charlin et Reto Berra se sont répondu du tac au tac, chacun effectuant un plus bel arrêt que son opposant. Mais la palme est tout de même revenue au portier des Dragons. Sur un essai de Claudio Cadoneau à bout portant, l'international a placé sa grande mitaine en opposition et bloqué le puck. Du tout grand art. Peu avant, le futur gardien de Genève avait mis en échec Nathan Marchon, seul face à lui.

Passe magique de Wallmark

Le dernier rempart des Tigres a poursuivi sur sa belle lancée en s'interposant de bien belle façon devant Julien Sprunger (29e). Il n'a par contre rien pu faire sur le tir de Jakob Lilja quelques instants plus tard. Le Suédois a été mis en position idéale par une passe magique de son coéquipier Lukas Wallmark.

Ensuite, Fribourg Gottéron s'est dit qu'il fallait marquer le but parfait. Nathan Marchon et Maximilian Streule se sont faits des politesses à 2 contre 0 pour finalement ne pas inquiéter franchement Stéphane Charlin. Peu après, trois Dragons ont combiné pour une superbe action offensive qui a débouché sur... rien du tout. Et comme souvent lorsque l'on joue au plus malin, on se fait avoir. C'est précisément ce qui est arrivé à la 39e sur un tir pourtant guère dangereux de Patrick Petrini. Solide depuis le début de soirée, Reto Berra a cette fois-ci bien mal paru sur cette égalisation.

Passivité de la défense

Lors de l'ultime période, Sandro Schmid est passé tout proche de redonner l'avantage à son équipe. Le No 73 n'a pu faire mieux que d'allumer le poteau de Langnau en infériorité numérique. Rageant. Cela l'est devenu plus encore quelques instants plus tard, toujours lors de la même pénalité, Dario Rohrbach a pu bénéficier d'un temps invraisemblable pour se rapprocher de Reto Berra, patienter, trouver Harri Pesonen en bonne position, se jeter sur le rebond accordé par le gardien des Dragons et marquer. La coupable passivité de la défense a été punie.

La sanction sera encore plus importante à la 52e. Après un tir de Juuso Riikola, Brian Zanetti a été le seul à suivre le puck. Il a pu allumer la lampe face, une nouvelle fois, à une arrière-garde fribourgeoise aux fraises. Ce même Riikola a sucré l'addition en fin de match avec le 4-1.

Ce mercredi soir, Pat Emond avait pris un très gros risque en se passant de Marcus Sörensen. Dans un business où seuls les résultats comptent, le technicien s'est brûlé les doigts. En s'inclinant en Emmental, les Fribourgeois mettent fin à un embryon de dynamique positive. Les trois points glanés par les Tigres les font enjamber Fribourg Gottéron. Prochain match: Samedi à Berne. Avec Marcus Sörensen sur la glace? Il est probable que le staff de la BCF Arena ne commette pas une nouvelle fois la même erreur.