Pat Emond avait pris une décision forte mercredi soir, mais il a perdu son pari. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Une nouvelle défaite malgré plusieurs occasions. On a l'impression d'avoir déjà vu ce mauvais film non?

On a bien joué les deux premiers tiers, mais le but encaissé à la fin du deuxième tiers nous a fait mal. J'ai vu que cela a affecté les gars. Ensuite, en début de troisième période, on prend un but en infériorité numérique qui nous achève.

Avant l'égalisation, vous manquez une occasion à 2 contre 0 ainsi qu'un 3 contre 1... Comment expliquer cette mauvaise gestion de ces situations? C'est un problème de confiance?

Nous avions tout de même marqué neuf buts lors des deux derniers matchs, mais on voit que la confiance n’est pas constante. On n'a pas réussi à tuer le match à cet instant. C'est ici que tout se joue. Ce d'autant plus, comme je l'ai déjà dit, que nous prenons l'égalisation juste après.

Plus sur le sujet Avec vidéo Pat Emond avait pris un risque Sans son leader offensif, Gottéron ne trouve pas de solution

Difficile de ne pas parler de l'absence de Marcus Sörensen après une défaite durant laquelle Fribourg ne marque qu'un but. Avec du recul, c'était la bonne décision?

Ce n’était pas une punition contre lui. Marcus revenait de blessure et manquait de rythme. Oui, il était à 100%. Mais cela faisait un petit moment qu'il ne s'était pas vraiment entraîné, ce qui m'a fait prendre cette décision. Et comme nous nous étions bien comportés ce week-end sans lui et que les étrangers avaient fait le boulot, je ne voulais pas tout changer. C'est une décision que j'ai prise en pensant que c'était la meilleure chose à faire à ce moment précis de la semaine.

Sur le power-play, Jacob De La Rose s'est retrouvé à la place de Sörensen sur la gauche du gardien et a eu plusieurs occasions nettes. On est en droit de se dire qu'avec son meilleur buteur, Gottéron aurait peut-être pu faire la différence.

Mais il ne faut pas oublier que le power-play a bien fonctionné lors des deux derniers matches avec trois buts. Ce n'est pas comme si nous n'avions pas eu de chances. On les a eues, mais il faut les mettre au fond. On ne l'a pas fait. Si on met les 2-0, c'est une autre histoire. Mais quand tu prends une décision, la ligne est mince entre avoir raison et avoir tort. Mais j'assume ce choix.

Outre Sörensen, Killian Mottet et Yannick Rathgeb étaient également annoncés surnuméraires. Seront-ils de retour samedi à Berne?

Ce qui est sûr, c'est que Marcus va jouer. La décision était prise avant le match et indépendamment du résultat. Peut-être que ce ne sera pas juste lui. Rathgeb sortait lui aussi de blessure et, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il a eu un début de saison très lent. Oui, c'est un défenseur offensif, mais il doit être plus constant au niveau de son jeu défensif. On y travaille.

Dernier surnuméraire, Mottet. Est-ce que ces trois matches en tribunes sont un électrochoc suffisant?

C'est sûr qu'à un moment, il va rentrer à nouveau dans l'alignement. Il faut comprendre qu'avec la pause qui s'annonce, cela fait 10 jours sans match. S'il n'est pas sur la glace ce week-end, cela fera près de trois semaines sans jouer. C'est trop long. Je pense qu'il a compris le message et il s'entraîne fort. Quand il va revenir, ce seront les mêmes demandes afin de ne pas continuer la série avec 25, 26 ou 27 matches sans but. Tout le monde est conscient de sa situation et nous avons vraiment besoin de ses buts.