Les bancs de la National League sont des sièges éjectables. Cette saison, six clubs ont changé d’entraîneur, et presque partout, la manœuvre a payé.

Marcel Allemann

Dans le hockey, comme dans tous les sports, il est plus facile pour un entraîneur de travailler lorsque son équipe figure parmi les meilleures. En National League, c’est actuellement Josh Holden, à la tête du HC Davos, qui domine le classement des entraîneurs avec une moyenne de 2,23 points par match. Il devance Roger Rönnberg (Fribourg-Gottéron) à 1,90, Marco Bayer (ZSC Lions) à 1,77 et Tomas Mitell (HC Lugano) à 1,74.

Changer de coach ne garantit pas toujours une amélioration, et derrière le peloton de tête, la lutte est intense. La 5e place est partagée par deux nouveaux venus: Christian Dubé (HC Bienne) et Jussi Tapola (HC Ambri-Piotta), qui affichent chacun 1,67 point par match. Christian Dubé surpasse largement son prédécesseur Martin Filander (1,24), tandis que Jussi Tapola poursuit la progression d’Ambri, entamée par Eric Landry après le bref passage de Luca Cereda (0,58).

Des débuts prometteurs

Il est évidemment trop tôt pour tirer des conclusions: Christian Dubé n’est en poste que depuis six matches, Jussi Tapola depuis trois. Mais leurs débuts sont encourageants. A noter: Jussi Tapola entraînait au début de la saison le CP Berne et n’avait récolté que 0,89 point en neuf rencontres avant son licenciement. Son successeur Heinz Ehlers a nettement relevé la moyenne, avec 1,50 point par match.

Presque toutes les équipes ayant changé d’entraîneur ont vu leur moyenne de points progresser. Même à Zoug, Benoît Groulx a réussi à améliorer le rendement de Michael Liniger, de 1,41 à 1,50 point en six matches.

Exception: Genève-Servette

La seule exception concerne Genève-Servette. Avec Yorick Treille, licencié après douze matches, le club affichait une moyenne légèrement supérieure (1,66) à celle de son successeur Ville Peltonen (1,62). Cependant, Yorick Treille avait provoqué la colère des supporters avec des défaites humiliantes, comme le 0-11 contre Lausanne HC et le 0-8 face à Bienne. Sous Ville Peltonen, ces débâcles n’existent plus, mais l’équipe n’a pas encore retrouvé son rendement optimal.