A une exception près
Les nouveaux entraîneurs de National League livrent la marchandise

Les bancs de la National League sont des sièges éjectables. Cette saison, six clubs ont changé d’entraîneur, et presque partout, la manœuvre a payé.
Publié: 16:19 heures
|
Dernière mise à jour: 16:26 heures
Yorick Treille avait une meilleure moyenne de points que son successeur à Genève-Servette.
Photo: Urs Lindt/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_378.JPG
Marcel Allemann

Dans le hockey, comme dans tous les sports, il est plus facile pour un entraîneur de travailler lorsque son équipe figure parmi les meilleures. En National League, c’est actuellement Josh Holden, à la tête du HC Davos, qui domine le classement des entraîneurs avec une moyenne de 2,23 points par match. Il devance Roger Rönnberg (Fribourg-Gottéron) à 1,90, Marco Bayer (ZSC Lions) à 1,77 et Tomas Mitell (HC Lugano) à 1,74.

Changer de coach ne garantit pas toujours une amélioration, et derrière le peloton de tête, la lutte est intense. La 5e place est partagée par deux nouveaux venus: Christian Dubé (HC Bienne) et Jussi Tapola (HC Ambri-Piotta), qui affichent chacun 1,67 point par match. Christian Dubé surpasse largement son prédécesseur Martin Filander (1,24), tandis que Jussi Tapola poursuit la progression d’Ambri, entamée par Eric Landry après le bref passage de Luca Cereda (0,58).

Des débuts prometteurs

Il est évidemment trop tôt pour tirer des conclusions: Christian Dubé n’est en poste que depuis six matches, Jussi Tapola depuis trois. Mais leurs débuts sont encourageants. A noter: Jussi Tapola entraînait au début de la saison le CP Berne et n’avait récolté que 0,89 point en neuf rencontres avant son licenciement. Son successeur Heinz Ehlers a nettement relevé la moyenne, avec 1,50 point par match.

Presque toutes les équipes ayant changé d’entraîneur ont vu leur moyenne de points progresser. Même à Zoug, Benoît Groulx a réussi à améliorer le rendement de Michael Liniger, de 1,41 à 1,50 point en six matches.

Exception: Genève-Servette

La seule exception concerne Genève-Servette. Avec Yorick Treille, licencié après douze matches, le club affichait une moyenne légèrement supérieure (1,66) à celle de son successeur Ville Peltonen (1,62). Cependant, Yorick Treille avait provoqué la colère des supporters avec des défaites humiliantes, comme le 0-11 contre Lausanne HC et le 0-8 face à Bienne. Sous Ville Peltonen, ces débâcles n’existent plus, mais l’équipe n’a pas encore retrouvé son rendement optimal.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
47
62
105
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
48
44
91
3
ZSC Lions
ZSC Lions
47
28
83
4
HC Lugano
HC Lugano
47
33
82
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
47
0
77
6
Lausanne HC
Lausanne HC
47
20
77
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
47
-11
70
8
EV Zoug
EV Zoug
47
-18
67
9
SC Berne
SC Berne
47
-5
65
10
SCL Tigers
SCL Tigers
47
3
64
11
EHC Bienne
EHC Bienne
47
-21
61
12
EHC Kloten
EHC Kloten
47
-22
55
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
47
-43
54
14
HC Ajoie
HC Ajoie
48
-70
39
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
