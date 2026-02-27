Le Lausanne HC doit revenir aux bases

Mardi à Ambri, le coach Geoff Ward a réintégré Antti Suomela dans son line-up. Mais pour l'heure, le Canadien n'a pas reconduit LA ligne qu'il faut. Celle qui va faire que tout le puzzle vaudois va se remettre dans le bon sens.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Mardi, Antti Suomela disputait seulement son dixième match de la saison avec le Lausanne HC. Le Finlandais, qui s'est bagarré avec les blessures toute la saison, revient pile au bon moment afin de se mettre dans le rythme. En ce qui concerne son coach, c'est également un timing idéal pour trouver enfin son alignement. Car depuis le début de saison — et les blessures sont évidemment une excuse recevable —, Geoff Ward tâtonne concernant.

Mardi du côté d'Ambri, le coach canadien a sorti le jeune Florian Schenk (18 ans) de son chapeau pour le placer en première ligne alors que Damien Riat était placé sur le troisième trio. Une décision qui n'a guère duré. Mais, dès vendredi, Geoff Ward a tout intérêt à revenir aux fondamentaux et à «jouer simple». Voici comment.

1 Reformer le duo Suomela - Oksanen

S'il est un duo qui semble «naturel» du côté du Lausanne HC c'est celui composé des deux Finlandais, Ahti Oksanen et Antti Suomela. Les deux hommes sont suffisamment polyvalents pour être utiles et efficaces avec d'autres éléments. Orphelin de son binôme, Oksanen l'a prouvé tout au long de la saison, d'ailleurs. Et Suomela était très bon l'année précédant l'arrivée de son compatriote.

C'est une évidence que la paire fonctionne à merveille. Le retour de blessure d'Antti Suomela devait être l'occasion d'enfin reformer la doublette nordique. Mardi du côté d'Ambri, Geoff Ward a toutefois décidé de partir dans une autre direction. Mais au moment où le LHC cherche encore et toujours son alignement idéal à quelques journées de la fin de la saison régulière, il serait probablement temps de revenir aux fondamentaux.

2 Placer Damien Riat en première ligne

Que Patrick Fischer décide d'aligner le No 9 en quatrième ligne lors des Jeux olympiques, cela répond à une certaine logique. Damien Riat apporte une dimension physique dans une sélection nationale qui a suffisamment de joueurs capables de créer en zone offensive. Avec Ken Jäger et Simon Knak, le Genevois du Lausanne HC a d'ailleurs été très bon du côté de Milan.

Mais à Lausanne, sa place n'est pas en troisième ligne comme ce fut le cas mardi soir en Léventine. Non, Damien Riat doit appartenir au Top 6 et amener son instinct offensif à une ligne dominante. Et ce trio, c'est celui d'Antti Suomela et Ahti Oksanen. Lors de la saison dernière, cette triplette était de très loin celle le plus employée par Geoff Ward avec plus de 450 minutes à 5 contre 5. Avec à peine plus de 200 minutes, la ligne Bozon-Jäger-Hügli suivait de loin. Riat-Suomela-Oksanen a tout pour bien faire en qualité de première ligne.

3 Reformer la ligne Rochette - Czarnik - Caggiula

Pourquoi Théo Rochette se retrouve désormais au centre alors qu'il a été si bon tout au long de la saison sur une aile? C'est associé à Austin Czarnik que le No 90 des Lions a fait la majorité de ses dégâts cette saison. Il a évidemment les capacités pour être efficace à plusieurs positions. Mais l'heure n'est plus à l'expérimentation. Et, là encore, le technicien du Lausanne HC a tout intérêt à jouer simple et à utiliser les bonnes vieilles recettes qui ont permis, en début de saison, au LHC d'être une des meilleures équipes de la Ligue.

Face à Ambri, l'attaquant international suisse n'était pas aligné dans un trio que l'on pourrait qualifier de «logique». Ne serait-ce pas le moment de reformer la paire dévastatrice Czarnik-Rochette? Concernant le troisième larron, il serait également temps de voir si Drake Caggiula est capable de passer la seconde. Depuis le début de l'année, il n'a inscrit que trois assists lors des douze matches disputés par son équipe. Si besoin, Dominik Kahun n'est pas loin pour le suppléer.