Fribourg Gottéron s'est renforcé en vue de la fin de saison avec un étrange supplémentaire. Les Dragons ont mis sous contrat le défenseur finlandais Juuso Arola qui débarque en provenance de Jukurit.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Fribourg Gottéron a décidé d'activer sa dixième et dernière licence étrangère en vue de la fin de la saison régulière et des play-off. Les Dragons se sont renforcés en engageant un défenseur supplémentaire. Ils ont mis sous contrat Juuso Arola qui débarque en provenance de Jukurit en première division finlandaise. Avec 29 points en 45 matches, l'arrière de 26 ans est le septième meilleur scoreur parmi les défenseurs.

Récemment, le directeur sportif, Gerd Zenhäusern, avouait être sur le marché pour un étranger supplémentaire. Mais le Haut-Valaisan ne savait pas s'il devait engager une assurance en défense ou en attaque. Il a donc choisi l'option No 1. «Il est important d’avoir des solutions qualitatives pour les play-off, a commenté l'homme de bureau sur les canaux officiels du club. Arola est un défenseur fiable au bénéfice de capacités offensives.»

Avec ce nouveau renfort, Fribourg Gottéron a désormais un contingent d'étrangers au complet. Juuso Arola est le troisième arrière sous contrat avec l'Américain Michael Kapla et le Suédois Patrik Nemeth. En attaque, le coach Roger Rönnberg peut compter sur Lukas Wallmark, Henrik Borgström, Jacob De La Rose, Kyle Rau et Ty Rattie. Marcus Sörensen, blessé, n'est pour l'heure pas à disposition de son entraîneur. Il devrait encore manquer un certain temps.

Le Suédois de Thurgovie, Daniel Ljunggren, pourrait également rejoindre la BCF Arena au moment où il sera éliminé des play-off de Swiss League. Une licence à son nom avait déjà activée en fin d'année dernière lorsqu'il avait rejoint Fribourg pour y disputer quelques rencontres.