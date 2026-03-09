Les SCL Tigers manqueront les play-in après une série de neuf défaites en dix matches. Malgré une saison jugée stable par l'entraîneur Thierry Paterlini, l'équipe n'a pas su aller chercher les points décisifs dans le sprint final

Marcel Allemann

Le 16 janvier, tout allait encore bien pour les SCL Tigers. Les Bernois venaient de battre Genève-Servette à domicile (3-0) et totalisaient alors 58 points. Ils se disputaient la 8e et la 7e place avec Rapperswil et Zoug, des positions qui offrent deux opportunités de se qualifier pour les play-off. L’avance sur Berne et Bienne était alors de sept points.

Mais la dynamique s’est ensuite complètement inversée. Les Emmentalois n’ont remporté qu’une seule victoire lors des dix matches suivants (6-3 contre Ambri-Piotta), soit seulement six points engrangés. A une journée de la fin de la saison régulière, il est désormais certain qu’ils manqueront les play-in. Durant cette période, neuf défaites se sont accumulées, dont pas moins de six par un seul but d’écart, un chiffre révélateur. Même en période difficile, Langnau est resté compétitif.

«Trouver un moyen de perdre»

«Nous avons trouvé un moyen de perdre les matches, même si nous avons joué aussi bien qu’avant. Mais à l’époque, nous parvenions encore régulièrement à décrocher au moins un point supplémentaire», analyse l’entraîneur Thierry Paterlini. Le directeur sportif Pascal Müller partage ce constat: «A la fin de la saison, de bonnes performances ne suffisent plus. Il faut des résultats, et nous n’y sommes pas parvenus. Dans cette phase, certains matches doivent simplement rapporter des points, que l’on joue bien ou mal.» Selon lui, ce sprint final exige aussi d’autres qualités: «Il nous a manqué un peu d’intelligence de jeu et d’expérience.»

Ne pas avoir réussi à franchir la ligne d’arrivée alors que l’équipe était bien positionnée constitue une énorme déception. Pour les joueurs, pour l’entraîneur Thierry Paterlini et pour le directeur sportif Pascal Müller, qui ont pourtant mis en place de nombreuses bonnes choses au cours de la saison. Le club avait déjà dû encaisser plusieurs coups l’été dernier avec les départs de Stéphane Charlin, Vili Saarijärvi, Brian Zanetti et Aleksi Saarela, ainsi que les retraites de Pascal Berger et Claudio Cadonau.

Pascal Müller rappelle qu’avant la saison, peu d’observateurs misaient sur une place dans le top 10 pour Langnau. «Mais nous avons travaillé et progressé. A la fin, il nous a simplement manqué les quelques points dont nous avions besoin.»

Pas de régression pour Thierry Paterlini

Pascal Müller évoque également le cycle habituel du club, qui s’étend généralement sur deux à trois ans: «Lorsqu'un joueur s’est développé chez nous pendant cette période et qu’il nous quitte, nous ne pouvons pas le remplacer immédiatement.» Il précise toutefois: «Ce n’est pas une excuse, c’est simplement notre réalité. Si l’on regarde les choses objectivement, nous avons fait beaucoup de bonnes choses. Mais nous ne sommes pas satisfaits: nous n’avons pas atteint le top 10, et c’était l’objectif.»

Thierry Paterlini refuse pour sa part de parler de régression par rapport à la saison précédente, qui s’était conclue par une qualification pour les playoffs et une série de sept matches très disputée contre Lausanne en quart de finale. «Nous avons encore franchi une étape cette saison. Avec cet effectif, nous n’avions pas le même potentiel que l’année dernière, mais nous avons réalisé une saison stable.»

De nouveaux espoirs à l’horizon

Malgré la déception, Langnau reste fidèle à son identité. Ici, on ne mise pas sur les chèques mirobolants, mais sur le développement des joueurs. Le club bénéficie d’un environnement stable, avec Pascal Müller à la direction sportive, probablement encore une saison avec Thierry Paterlini derrière le banc, un campus moderne et un partenariat solide avec Coire, qui profite réellement aux deux organisations.

La saison prochaine, les SCL Tigers repartiront à l’assaut du top 10 avec de nouveaux espoirs, comme Jonathan Dahlén, Nando Eggenberger, Arno Nussbaumer et Gian Meier. L’objectif sera clair: aller chercher les points décisifs jusqu’au bout de la saison. Une leçon que le club a apprise au cours de ces dernières semaines difficiles.