Samedi soir, le HC Bienne s'est assuré une place en play-in après une victoire face à Langnau. Le capitaine, Gaëtan Haas, est revenu sur cette saison faite de hauts et de bas.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Samedi, Bienne pouvait passer du paradis à l'enfer en 60 minutes. Même s'il restait un match à jouer lundi, la donne était simple: s'ils gagnaient dans le temps réglementaire, les Seelandais étaient en play-in. À l'inverse, ils étaient en vacances. Difficile de faire scénario plus explosif pour ce match face à Langnau. Et les hommes de Christian Dubé s'en sont sorti brillamment malgré une ouverture du score emmentaloise contre le cours du jeu.

Au final, le HC Bienne a réussi à remonter une situation bien compromise. L'arrivée du nouvel entraîneur y est évidemment pour quelque chose. Fidèle à son habituel franc parler, Gaëtan Haas, capitaine du HCB, est revenu sur les péripéties de cette saison qui se terminera, au pire, par une double confrontation face à Berne. En attendant mieux.

Gaëtan, il était clair que ce match pouvait permettre à Bienne d’assurer au minimum la 10e place. Quelle est ta première réaction après cette victoire?

Je suis surtout content du match dans son ensemble. On n’a rien lâché, on a fait le jeu. Après le premier tiers, c’était un peu mal payé parce qu’ils marquent en power-play. Mais on avait le contrôle du match, on était solides derrière. On a gardé le cap et on n’a rien changé.

Justement, on avait l’impression que la frustration montait un peu sur le banc au moment où vous étiez menés 1-0 malgré les occasions…

Oui, je pense que c’est une frustration déjà personnelle pour beaucoup de joueurs. Quand tu as des occasions et que ça ne veut pas rentrer à ce point, ça s’accumule. Typiquement pour moi, ça fait un moment que j’ai des occasions et que ça ne veut pas. Tu te dis que ce n’est pas possible, qu’à un moment ça va bien entrer. C’est un peu l’histoire de ce match aussi. On a eu les occasions au premier tiers et on ne les met pas, mais on savait que si on continuait à jouer comme ça, ça allait finir par tourner.

La patience était donc essentielle dans ce genre de match.

Oui, clairement. Si on commence à forcer les choses, on peut se retrouver mal pris sur des contres et en prendre un deuxième. On a donc joué un match solide, un match mature. C’était un peu les directives dans le vestiaire: ne rien leur donner, tout en jouant notre jeu et en les mettant sous pression.

Ce soir, tu as aussi montré l’exemple avec deux buts.

Il y en a d’autres avant moi qui ont montré l’exemple. Mais c’est sûr que je suis content qu’à la fin ça rentre aussi une fois. Et c’était bien que d’autres marquent aussi. Ça va faire du bien à tout le monde.

Ce scénario est quand même assez fou quand on pense à votre situation à Noël…

Oui. Les deux ou trois dernières années ont été hyper frustrantes ici. La mayonnaise ne prenait jamais vraiment, il manquait toujours quelque chose. Et je pense que c’était encore un peu le cas jusqu’à Noël. Ensuite, il y a eu le changement d'entraîneur en janvier qui a amené une bonne dynamique. À partir de ce moment-là, on s’est retrouvé avec une vraie équipe.

Tu me disais tout de suite que ton sentiment était bon avec l'arrivée de Christian Dubé. C'était une pensée positive ou tu le sentais vraiment.

Oui, je pense vraiment que c'était comme cela que je voyais les choses. Déjà au début c’était un feeling. Mais ensuite tu vois les gars bloquer des shoots, faire ce qu’on leur demande… et là tu sais que tu vas dans la bonne direction. Ce sont des choses qui avaient manqué les deux dernières années. Il y avait peut-être un peu de division dans le vestiaire, sur le système et son application. Mais tout ça, c’est du passé.

La pause olympique a aussi joué un rôle?

Oui, elle nous a fait énormément de bien. On a pu travailler hyper dur. Les gars ont bossé, personne ne s’est plaint. Je suis vraiment fier de tout le monde parce que le travail a été fait et maintenant on mérite d’être là. La dynamique est positive depuis quelques temps. C'est toujours plus facile lorsque les résultats suivent.

Bienne a réussi une remontée importante ces dernières semaines...

Après la pause, on savait combien de matches il restait. Et au vu du hockey qu’on jouait, on savait qu’on pouvait prendre des points à chaque fois. Après, ce que font les autres équipes, on ne le contrôle pas. Mais nous, on s’est mis dans la situation d’avoir ce match important à domicile et on l’a joué de manière très solide.

Maintenant que les play-in sont assurés, avec au minimum la 10e place, dans quel état d’esprit tu vas aborder la suite?

Honnêtement, je ne connais même pas encore tous les détails du système cette année, ça change tout le temps (rires). Mais ça ne change pas énormément pour nous. On prendra ce qui viendra.

Malgré tout, on sent que l’appétit vient en mangeant…

C’est vrai que si on avait parlé de ça en janvier, on aurait déjà dit que l’objectif était atteint. Mais au vu des dernières semaines et du jeu qu’on propose, la faim grandit. On joue du bon hockey et on a une chance d’aller battre ces équipes. Mais il reste encore un match avant, lundi soir à Davos. On va déjà savourer le fait d’avoir fait le job pour être à cette place. Ensuite, on verra.