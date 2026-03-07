Christian Dubé et le HC Bienne gagnent leur pari!

Grégory Beaud Journaliste Blick

Sur le papier, les Langnau Tigers étaient «cuits» avant cette rencontre. Battus quatre fois de suite, les hommes de Thierry Paterlini semblaient destinés à «crever au poteau» dans cette lutte pour les play-in. Encore fallait-il que Bienne soit convaincant devant son public pour réussir le tour de force de se qualifier pour la suite de la saison dès ce samedi et, par la même occasion, permettre à son coach, Christian Dubé, de réussir la mission qui lui a été confiée.

La donne était simple avant ce match. L'équipe qui perdait en 60 minutes était en vacances. En cas de prolongation, la décision se ferait lundi soir lors de la 52e et dernière journée. Dans ces conditions, le HC Bienne a entamé la rencontre de la meilleure des manières. Au niveau des intentions, les Seelandais étaient tout simplement partout durant les premières minutes de jeu.

Problème? Lucas Boltshauser a tout arrêté ou les Biennois se sont montrés peu adroits. Que ce soit Lias Andersson (2x), Yanick Stämpfli ou Rodwin Dionicio, tous ont eu l'ouverture du score au bout de la crosse. Pendant ce temps, Langnau n'a jamais approché du but d'Harri Säteri.

Un vilain but qui compte

Comme souvent dans pareil cas, la première action adverse s'est transformée en but. Et ce n'est pas un hasard si la solution est venue d'une supériorité numérique pour les Emmentalois. Dario Rohrbach s'est retrouvé en bonne position sur la droite du but biennois. Son tir n'a laissé aucune chance au gardien du EHCB. À cet instant, le pauvre Finlandais n'avait pas eu le moindre arrêt à effectuer. Et la fin de la période s'est poursuivie sur le même rythme. Fabio Hofer et Gaëtan Haas sont passés proches de l'égalisation. Le premier tiers s'est terminé sur un différentiel de tirs de... 14-2.

Aux alentours de la 26e minute, Gaëtan Haas et Rodwin Dionicio ont encore eu deux actions de but. Mais c'est Johnny Kneubuehler qui a raté une «montagne». Alors que Lucas Boltshauser était aux fraises, le No 22 de la Tissot Arena s'est retrouvé en position idéale à cinq mètres du but. Mais le retour en catastrophe du gardien des SCL Tigers a mis en échec l'attaquant local. À cet instant, on pouvait légitimement se demander si Bienne n'allait pas se casser les dents toute la soirée sur le portier.

Fin de match plus tranquille

C'est finalement sur l'action la moins construite de la soirée qu'est venu la solution. Après un tir de Mark Sever, Jere Sallinen s'est jeté comme un mort de faim sur la rondelle pour égaliser (29e, 1-1). À cet instant, ce score de parité était encore un hold-up pour les joueurs de Langnau. C'est probablement ce que se sont également dit les Biennois. Et sur un power-play, Fabio Hofer a trouvé la lucarne (36e, 2-1). Le chasseur de but seelandais a eu trois jours ouvrables pour se mettre en position idéale et redonner l'avantage à son équipe.

Le HC Bienne a fait en sorte de ne pas vivre une fin de match trop tendue. Sur un tir de Mark Sever, Gaätan Haas a été parfaitement bien placé pour dévier le puck au bon endroit (44e, 3-1). C'est à nouveau le capitaine qui a permis à son équipe de prendre trois longueurs d'avance (56e, 4-1). Déjà terminée (ou presque) depuis le 3-1, cette partie était définitivement pliée. Le 5-1 dans la cage vide signé Luca Christen n'a fait que donner un peu plus d'envergure au score.

Bienne est ainsi assuré de terminer sa saison régulière dans le Top 10 et pourra donc disputer les play-in. Son adversaire est déjà connu puisqu'il s'agira du CP Berne, actuellement 9e. Battus à Ambri ce samedi, les Ours n'ont plus qu'un point d'avance sur Bienne. Lundi, l'équipe de Christian Dubé pourrait donc poursuivre sa folle remontée et grapiller encore un rang pour avoir l'avantage de la glace dans la double confrontation face à son voisin.