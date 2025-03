1/2 Stéphane Charlin a été élu MVP de la saison par ses pairs en National League. Photo: Claudio De Capitani/freshfocus

Thibault Gilgen Journaliste Blick

Il a été élu MVP de la saison régulière de National League par ses pairs. Stéphane Charlin est seulement le deuxième gardien à recevoir un tel honneur après Reto Berra en 2012. Avec un pourcentage d’arrêt de 94,6%, cinq blanchissages et 1,8 but encaissé par match, il a marché sur l’eau et épaté toute la ligue cette saison.

Blessé, le portier de Langnau peut nourrir un léger espoir de revenir au jeu dans cet exercice. Mais il faudra pour cela que les Emmentalois passent l’épreuve des play-in, dès ce mardi face à Kloten (20h00). Après cela, le portier de 24 ans reviendra dès cet été dans son club formateur. À Genève, il est attendu comme un renfort de grande classe. Voici cinq choses à savoir sur celui dont tout le monde parle.

1 Il est Genevois pur sucre

Stéphane Charlin a été formé à Genève. Hormis des passages à Sierre, Langenthal, La Chaux-de-Fonds ou Langnau depuis trois saisons, son brillant avenir rimera à nouveau avec sa ville à partir de la saison prochaine. Fils unique, il a toujours habité au bout du Léman. Dans une interview accordée à Planète Hockey, le portier assurait que ses deux parents étaient «radicalement genevois» et qu’il avait grandi aux Eaux-Vives. Son passage à Langnau lui ayant permis de prendre une envergure considérable, il devra d’abord confirmer son nouveau statut avec les Aigles, avant d’envisager un retour de ces derniers au premier plan l’an prochain.

2 Il a fait ses débuts après une suspension de Robert Mayer

Le gardien a signé son premier contrat professionnel avec les Aigles le 26 novembre 2019. Trois jours plus tard, il faisait ses débuts en National League contre les ZSC Lions. Son entrée en jeu a été précipitée par une méconduite de match écopée par Robert Mayer. Stéphane Charlin a joué 26 minutes, n’accordant aucun but et contribuant à la victoire des siens 1-2. La suspension de Mayer étant automatiquement prolongée pour le match du lendemain, Charlin a été titularisé pour la première fois à domicile contre Berne. Il a arrêté 30 des 32 tirs des Ours, affichant un pourcentage d’arrêt de 93,75 malgré la défaite (1-2). Pour son troisième départ le 22 février 2020, il a été blanchi contre Ambri.

3 Il n’était pas très bon patineur

Dans un reportage diffusé dans l’émission «Sport Dimanche» de la RTS le mois dernier, Stéphane Charlin s’est laissé aller à quelques confidences sur ses jeunes années de hockeyeur. «Je n’étais vraiment pas le meilleur patineur, mais ça ne m’arrêtait pas. J’avais toujours envie de retourner sur la glace, peu importe si je me prenais des gamelles», avoue le MVP de la saison régulière. L’ancien entraîneur des gardiens du GSHC, Sébastien Beaulieu, confirme à nos confrères: «Il n’était vraiment pas très habile.» Il était certainement difficile à ce moment-là d’imaginer tout le chemin qu’il allait parcourir. «Même quand j’étais joueur, je me mettais tout près du gardien pour essayer de prendre les pucks à sa place», explique le Genevois. C’est peut-être là que tout a changé.

4 Il s’est pris dix buts contre Ambri

Dans la même émission, Sébastien Beaulieu revient sur une soirée cauchemardesque pour l’actuel Emmentalois. Le 2 octobre 2021, Stéphane Charlin a encaissé un douloureux 4-10 face à Ambri-Piotta, aux Vernets qui plus est. Alors qu’il y avait encore 4-4 à la 41e minute, les Tessinois ont planté six buts dans le dernier tiers devant une patinoire abasourdie. Un apprentissage douloureux, bien loin de ses standards de cette saison, mais forcément utile avec le recul.

5 Il a déjà été champion suisse deux fois

Avant de signer son premier contrat pro, Stéphane Charlin a remporté deux fois de suite le titre de champion de Suisse avec les moins de vingt ans du Genève-Servette HC en 2018 et 2019. Dès la saison suivante, il a été envoyé à Sierre pour effectuer ses premiers pas en Swiss League. Cette «génération dorée» a aussi contribué au titre de National League décroché par les Aigles en 2023. Le portier du cru fera-t-il partie d’une nouvelle épopée vers les sommets? L’affaire sera passionnante à suivre.