1/5 L'attaquant des Tigers Dario Rohrbach (à droite) reçoit de Ron Schneider, membre de la direction de PostFinance, le chèque correspondant aux points qu'il a marqué cette saison. Photo: keystone-sda.ch

Il y a encore quelques mois, personne n’aurait parié que Dario Rohrbach deviendrait le meilleur scoreur des Langnau Tigers. «C'est très spécial pour moi. Enfant, j'admirais toujours les joueurs qui portaient le casque de top-scorer», confiait-il récemment à Blick, avant d’admettre qu’il n’avait jamais imaginé devenir une star.

Il y a sept ans, Dario Rohrbach évoluait encore à Bâle, en troisième division. Puis il a enchaîné les passages en Swiss League, avec les Ticino Rockets, club partenaire d’Ambri. «Ce fut un parcours riche en enseignements, avec des hauts et des bas. Mais le tournant de ma carrière, c’est mon arrivée à Langnau il y a trois ans», souligne l’international suisse, récemment convoqué pour la première fois.

Les meilleurs buteurs des 14 équipes de LN 1. Austin Czarnik, Berne, 56 points (20 buts/36 assists) 2. Julius Nättinen, Ajoie, 52 (22/30) 3. Sakari Manninen, Genève, 50 (16/34) 4. Dominik Kubalik, Ambri, 49 (27/22) 5. Malte Strömwall, Lakers, 46 (22/24) 6. Lucas Wallmark, Fribourg, 45 (12/33) 7. Lino Martschini, Zoug, 44 (18/26) 8. Adam Tambellini, Davos, 41 (22/19) 9. Jesper Frödén, ZSC Lions, 41 (16/25) 10. Antti Suomela, Lausanne, 40 (15/25) 11. Luca Fazzini, Lugano, 39 (22/17) 12. Toni Rajala, Bienne, 36 (17/19) 13. Niko Ojamäki, Kloten, 33 (16/17) 14. Dario Rohrbach, SCL Tigers, 32 (12/20)

L'attaquant de 26 ans a même joué un rôle majeur en fin de saison régulière, en inscrivant cinq points lors des quatre derniers matches. En décembre déjà, il avait connu une période faste.

Dario Rohrbach tient un journal de bord des objectifs

Sur scène, Dario Rohrbach dévoile qu'il note régulièrement ses objectifs dans un journal. Les dernières entrées? «Être un joueur important, obtenir un meilleur rôle dans l'équipe et prendre plus de responsabilités». Objectifs facilement atteints. Mais l'heure n'est pas encore venue de fermer le carnet cette saison: Langnau a obtenu son ticket pour les play-in et se bat désormais en duel avec Kloten pour une place en play-off.

En plus de Dario Rohrbach, deux autres Suisses, Lino Martschini (Zoug) et Luca Fazzini (Lugano), s'affirment parmi les meilleurs marqueurs, qui sont généralement tous étrangers. A la question de savoir si c'est un honneur pour lui, Luca Fazzini répond toutefois: «Je ne peux pas en tirer beaucoup de positif pour le moment. J'ai bien sûr essayé d'aider l'équipe en marquant des buts. Mais cela n'a pas suffi pour aller plus loin». Pour rappel, Lugano a terminé à une infamante 13e place et devra batailler en play-out contre Ajoie!

Les meilleurs buteurs des 14 équipes de la National League ont engrangé un total de 181'200 francs, versés par PostFinance à la relève des clubs concernés, au prorata de leurs parts respectives. A cela s'ajoute un montant forfaitaire de 150'000 francs qui est réparti de manière égale entre les huit équipes de la Women's League, là aussi pour la relève selon le souhait de PostFinance. Cette mesure doit contribuer à faire progresser la professionnalisation du hockey sur glace féminin en Suisse et à renforcer la ligue dans son ensemble.