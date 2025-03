1/4 Dario Bürgler (à gauche) d'Ambri contre le défenseur des Lakers Fabian Maier. Photo: keystone-sda.ch

Stephan Roth et Marcel Allemann

Qui va décrocher les deux dernières places en quart de finale des play-off et rejoindre Lausanne, Zurich, Zoug, Berne, Davos et Fribourg? Après trois années de pré-play-off au meilleur des trois matches (7e contre 10e et 8e contre 9e), les play-in ont été créés la saison dernière. Un parachute y a été intégré pour le septième (Kloten) et le huitième (Langnau), qui s'affrontent désormais en premier. Le vainqueur se qualifie pour les play-off le perdant obtient une deuxième chance et joue contre le vainqueur du duel entre le neuvième (Rapperswil) et le dixième (Ambri).

Il en sera de même cette saison. Il y a toutefois un changement. Alors que la saison dernière, la question était de savoir qui avait obtenu le plus de points à l'issue des matches aller et retour (sans tenir compte de la différence de buts), la situation a évolué. Les deux résultats sont additionnés, comme en Champions Hockey League. Il n'y aura pas de prolongation à l'aller. Au match retour, elle se jouera jusqu'à ce qu'un but soit marqué, comme en play-off.

Cette réflexion a été amorcée à l'initiative d'Ambri. Les Tessinois avaient envisagé l'an dernier le scénario suivant: Si, dans les dernières minutes du match retour, il était déjà clair qu'il y aurait une prolongation (une victoire avec 3 points) et qu'une équipe écopait d'une pénalité, elle aurait pu concéder délibérément but en infériorité numérique (voire même en marquant contre son camp!) afin de pouvoir rejouer au complet en prolongations! Cela aurait pu donner lieu à des scènes extrêmement bizarres, car, à l'inverse, l'équipe en supériorité numérique n'aurait eu aucun intérêt à marquer un but en powerplay! C'est pourquoi Ambri a proposé ce changement de formule, qui a été accepté.

L'un des inconvénients possibles du nouveau mode de jeu est que le suspense pourrait disparaître dès le premier match, comme lors du derby lémanique en 8es de la Champions League, lors duquel Genève est venu s'imposer 5-0 à Lausanne.