Slava Bykov rend hommage à Paul-André Cadieux, décédé lundi

Paul-André Cadieux, décédé lundi des suites d'une maladie, a laissé un souvenir indélébile dans la mémoire de nombreux hockeyeurs et suiveurs de ce sport. C'est lui qui a accueilli Slava Bykov à bras ouverts lorsqu'il a débarqué d'URSS. Témoignage.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Slava Bykov (tout à gauche) a été accueilli à bras ouverts par Paul-André Cadieux (à droite). Photo: Keystone

C'est un Slava Bykov forcément très ému qui a accepté de rendre hommage à Paul-André Cadieux, le premier entraîneur qu'il a eu en Suisse lorsqu'il a débarqué à Fribourg au début des années 90. Mais plus qu'un technicien, le Canado-Suisse a su devenir un ami et confident du «Tsar». Comme toute la famille du hockey sur glace, l'ancien No 90 de Saint-Léonard est triste. Mais il tente surtout de se rappeler des bons moments.

«Je voudrais tout d'abord prendre un petit moment pour adresser mes plus sincères condoléances à sa famille qui doit passer des moments difficiles. Lorsque l'on sait à quel point c'était quelqu'un d'énergique tout au long de sa vie, c'est dur de voir un être qui nous est cher s'éteindre petit à petit. Je peux seulement imaginer la douleur que c'est pour eux.

Paul-André était une personnalité unique dans le monde du hockey suisse. J'ai appris récemment qu'il était gravement malade et c'est un moment très triste pour tout le monde. Le sport en général et le hockey en particulier sont en deuil aujourd'hui.

Pour moi, Paul-André était bien plus qu'un entraîneur. Comme mon parrain, Jeannot Martinet, qui nous a également quittés dernièrement, il est devenu une personne très proche. C'était un homme extraordinaire et mon père sportif. Dès notre arrivée de Russie (ndlr avec Andrei Khomutov), il a tout de suite été capable de sentir notre âme. Il a su reconnaître notre amour pour le hockey sur glace.

Lui en tant que Canadien, moi en tant que Russe, nous ne parlions pas le même langage, mais, nous avions le même amour pour ce sport. Nos deux pays étaient toujours à la lutte sur la glace, mais entre Paul-André et moi, l'amitié sportive a été présente dès le premier jour. Comme Jeannot, il a su nous offrir un confort et un soutien inestimables, que ce soit sur la glace ou dans la vie quotidienne.

S'il a été à ce point capable de comprendre ma situation, c'est sûrement car il a vécu la même chose lors de son arrivée en Suisse bien avant moi. Paul-André a été un exemple dans la manière dont il s'est adapté et s'est intégré à la Suisse jusqu'à devenir une figure emblématique de Fribourg Gottéron. Si mon intégration a été si facile à Fribourg, c'est en grande partie grâce à lui. Je ne lui serai jamais assez reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour que cela se passe bien.

Ensemble, nous avons vécu des moments inoubliables. Des instants extraordinaires. J'ai énormément d'estime pour le technicien et le professionnel qu'il était. Mais j'en ai au moins autant voire plus pour l'être humain. C'est vraiment triste de le voir partir. Le hockey a perdu une personne emblématique. Il a fait beaucoup pour ce sport.

Au même titre que sa famille, le hockey représentait tout pour lui. Et c'est pour ça qu'il a réussi à le vivre pleinement et avec une telle passion. De lui, je vais surtout garder son énergie à revendre. J'ai eu de la chance d'avoir croisé sa route.»