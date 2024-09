Paul-André Cadieux a aimé le hockey jusqu'à la fin

Paul-André Cadieux, notamment mythique entraîneur et ancien joueur de Fribourg Gottéron, est décédé ce lundi. Grâce à lui, ce sont plusieurs générations de spectateurs et joueurs qui ont appris à aimer le hockey sur glace.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Photo: BENJAMIN SOLAND

Il y a des gens qui vous font une impression particulière et vous vous souvenez de la première fois que vous les rencontrez. Paul-André Cadieux était de ceux-ci. Mais c'était comme si le légendaire personnage ne se rendait pas compte de ce qu'il pouvait représenter pour ses interlocuteurs. D'une gentillesse confondante, Paul-André Cadieux avait toujours le sourire et une capacité à transmettre non seulement son savoir, mais surtout sa passion. Il ne vivait pas pour le hockey. Il vivait le hockey.

Le plus sûr moyen de le croiser? Se rendre à l'entraînement de Fribourg Gottéron. Même s'il n'était plus engagé par les Dragons depuis bien longtemps, le Canado-Suisse avait gardé un lien très fort avec l'organisation de la BCF Arena. Disserter hockey sur glace avec lui était un délice. Difficile de faire plus à la page que lui. Un transfert? Une équipe en forme ou en méforme? Un entraîneur licencié? Il avait un avis pertinent sur toutes les thématiques du hockey suisse. Comment pouvait-il en être autrement quand on en consommait autant que lui.

Enfin de retour

Comme on se souvient de sa première rencontre avec un mythe comme lui, on ne peut pas non plus oublier la dernière. Pas plus tard que mardi dernier, Paul-André Cadieux est arrivé à la BCF Arena pour l'entraînement du matin. Cahin-caha, il a pris le temps de refaire le monde autour d'une infusion de camomille. Il avait arrêté le café qui n'était pas bon pour sa santé vacillante.

Ce qu'il n'avait pas cessé, par contre, c'était de se nourrir de glace. Matin, midi et soir. D'ailleurs, il n'a pas terminé sa boisson chaude. Contrairement à l'époque, l'entraînement de Fribourg Gottéron ne l'attendait plus, pas comme au moment où il donnait le rythme sur la glace. Et il ne voulait surtout pas en rater une miette. Récemment, l'ancien technicien n'avait plus pu être autant présent qu'il ne l'aurait souhaité depuis sa maladie.

Sa mémoire va demeurer

Mardi, il était heureux d'être de retour au bord de la patinoire qui lui a fait vivre tant d'émotions. Il semblait tout simplement content de pouvoir à nouveau refaire le monde, mais plus important encore, parler de hockey sur glace.

Ce mardi soir, la saison de National League va reprendre sans lui. Mais jusqu'au bout, Paul-André Cadieux a vécu le hockey au plus proche de la glace. Et c'est peut-être ce qui lui importait le plus. Il ne sera certes plus là pour voir «son» Gottéron. Mais les générations de spectateurs ou joueurs qui ont aimé ce sport avec et grâce à lui continueront de faire vivre sa mémoire avec, dans un coin de la tête, son accent chantant mâtiné de ses inimitables «tsé».