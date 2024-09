Le légendaire Paul-André Cadieux est décédé

Grégory Beaud Journaliste Blick

Figure incontournable de la BCF Arena, Paul-André Cadieux est décédé ce lundi des suites de sa maladie qui l'a forcé à devoir se faire récemment amputer des deux jambes. C'est «La Liberté» qui annonce la triste nouvelle par l'intermédiaire de son site internet.

Le Canado-Suisse de 77 ans était une figure très connue du hockey sur glace suisse, lui qui a longtemps porté le maillot de Berne, Coire, Davos ou encore Fribourg Gottéron et Genève dans les années 70 et 80. C'est à Saint-Léonard que Paul-André Cadieux a fait ses premières armes en tant qu'entraîneur principal. Son nom sera pour toujours associé à l'arrivée de Slava Bykov et Andrei Khomutov. Il était l'entraîneur de l'équipe trois fois finalistes au début des années 90.

Depuis son départ de Fribourg en 1995, l'originaire d'Ottawa a passablement bourlingué jusqu'à 2013 et la fin de sa carrière professionnelle à Neuchâtel. Mais il n'a pas quitté le hockey sur glace pour autant. Paul-André Cadieux était resté très proche de Fribourg Gottéron. Il était plus souvent qu'à son tour présent dans les travées de la BCF Arena lors des entraînements des Dragons. Les auditeurs de Radio Fribourg avaient également l'habitude d'entendre sa voix, lui qui était devenu consultant pour la chaîne locale.

Il était le père de Jan Cadieux, entraîneur de Genève-Servette. Récemment, il avait été contraint de prendre du recul à la suite d'une infection au pied qui l'a contraint de se faire amputer.