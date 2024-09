Grand monsieur du hockey suisse, Paul-André Cadieux est décédé ce lundi. Pour la reprise de la National League, Fribourg Gottéron et la BCF Arena lui ont rendu un bel hommage avant le coup d'envoi face à Ajoie. Lausanne a également fait une minute d'applaudissements.

Fribourg et Lausanne ont rendu un bel hommage à Paul-André Cadieux

Fribourg et Lausanne ont rendu un bel hommage à Paul-André Cadieux

Blick Sport

Photo: keystone-sda.ch

Avant le coup d'envoi du match entre Fribourg-Gottéron et Ajoie, la patinoire de la BCF Arena s’est figée dans un moment de profond recueillement. Les fans de Gottéron, fidèles au poste, ont rendu un vibrant hommage à Paul-André Cadieux, figure emblématique du club et véritable légende du hockey suisse. Alors que le speaker annonçait une minute d’applaudissements, une émotion palpable a envahi les tribunes et une banderole: «Cadieux, un Dragon parmi les cieux» a été déployé.

Les applaudissements ont résonné avec une intensité particulière, comme un écho du respect et de la reconnaissance que portaient les supporters à celui qui a marqué l’histoire du club. Pas une seule voix ne s'est élevée, pas un souffle ne s'est échappé : toute l'arène était unie dans cet hommage.

Ces instants ont transcendé le simple cadre sportif. Plus qu’un coach ou qu’une légende, Paul-André Cadieux était un homme qui a touché le cœur de nombreux Fribourgeois. Ce soir-là, c’est toute une communauté qui lui a dit au revoir, avec une émotion sincère, entre fierté et tristesse.

À la Vaudoise aréna, où son fils Jan coachait Genève-Servette en ouverture de saison, le même hommage a été rendu. Sur le banc de la patinoire lausannoise, le technicien semblait particulièrement touché par la minute d'applaudissements.