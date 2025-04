1/2 Le HCA n'est plus qu'à une victoire du maintien en National League.

Thibault Gilgen Journaliste Blick

Ce mardi soir à Viège, le HC Ajoie a sans conteste livré sa meilleure prestation jusqu’à présent dans sa série de promotion/relégation. En dominant la rencontre 3-0, les hommes de Greg Ireland se sont évité une nouvelle prolongation et ont, cette fois, maîtrisé pleinement leur sujet.

Face à des Haut-Valaisans valeureux, mais moins tranchants, le HCA a surtout réussi à frapper au bon moment, notamment en power-play. Contrairement à son adversaire, il a su faire la différence dans les moments clés et a soigné les détails, démontrant par ces derniers l’écart entre les deux ligues. Mieux encore, les visiteurs ont inscrit le premier but du match, dont on connait l’importance dans ce genre de rendez-vous.

Bonne gestion des moments clés

Au moment de prendre la route pour le Jura, Jonathan Hazen restait mesuré, mais très satisfait: «C’était très important de marquer ce premier but. Ça faisait trois matches qu’on n’avait pas réussi à le faire, c’est sûr que ça change. Cela nous a bien lancé et après notre gardien Ciaccio a été très solide. C’était un bon match pour nous ce soir.» Quant au sentiment d’avoir vu un HC Ajoie supérieur dans tous les compartiments du jeu, le joueur abonde: «On a été plus patients et plus sereins, les défenseurs ont pris le temps de poser le jeu et nous, les attaquants, de faire parler notre vitesse. On rentre à la maison avec beaucoup de détermination et l’envie de garder ce système.»

Auteur de la seconde réussite des Vouivres, Lilian Garessus apprécie bien sûr la victoire, mais aussi la manière: «Marco Maurer fait le genre de shoot dont on a besoin pour mettre du trafic devant», commente-t-il au sujet de son but. «Si on pense qu’on était mené 1-0 dans la série, ça fait plaisir. Il y a eu une sorte de déclic au match numéro 2, on joue davantage libérés.» Arrivés en Valais la veille pour préparer l’échéance, les Jurassiens sont rentrés à la maison avec le sentiment du devoir accompli. Pour le moment.

Le maintien à la maison?

En menant désormais 3-1 dans ce barrage, les Ajoulots ont trois occasions de se maintenir en National League en remportant la série, dont la première ce jeudi à Porrentruy. La solidité présentée lors de cet acte IV à la Lonza Arena donnera certainement un élan supplémentaire au groupe: «Je ne dirais pas qu’on a le moral au beau fixe, pas encore. Il va falloir conclure», poursuit Lilian Garessus.

Et dans cette perspective, jouer à la maison sera bien sûr un atout: «Ce match, on doit l’aborder comme les autres. Mais on veut donner le meilleur chez nous, devant notre public, pour terminer la série. On a fait un bon pas, mais le plus dur, c’est toujours de finir. Le public est là toute la saison, il nous soutient même dans les moments difficiles alors forcément, on aimerait leur offrir ce maintien jeudi», conclut l’attaquant.

Un programme qui fait saliver toute une région. Mais en face, il y aura un adversaire qui est loin d’avoir été largué ce mardi en Valais. «Le résultat est un peu sévère, on aurait pu capitaliser sur nos bonnes séquences», affirme Daniele Marghitola, le directeur sportif du HC Viège. «Parfois, la performance ne reflète pas le résultat, mais je dois dire que de notre côté, on est quand même content de ce qu’on a livré.» Faut-il tout de même craindre que la fatigue finisse par se faire sentir dans les rangs Haut-Valaisans? «Il a manqué le dernier geste, les détails qui font la différence. Après, c’est sûr que si on compte en minutes de jeu, on est déjà au sixième match! Ça pèse sur les jambes et c’est normal.»

Le HC Viège ne baisse pas les armes

Déjà privés de plusieurs éléments, les Lions ont en outre dû se passer de leur gardien Robin Meyer, remplacé à la surprise générale en fin de première période: «Il a eu un petit malaise, car il était malade, mais rien de grave», rassure Daniele Marghitola. C’est donc Alessio Beglieri, 21 ans, qui a eu la responsabilité de tenir son équipe à flot. «Alessio a très bien joué, malgré son manque de glace. Il est encore jeune et je suis très content pour lui qu’il ait pu faire ce match. Il a livré une bonne performance», livre le directeur sportif.

En Ajoie, ce dernier assure que son équipe aura moins de pression, tout en sachant qu’elle est capable de battre ce HCA. Il y voit même un petit avantage: «On sait à quel point une défaite à domicile fait mal, donc si on arrive à gagner là-bas, tout reste ouvert.» Verdict sur la glace dans moins de 48 heures.