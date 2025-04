Le HC Ajoie s’impose à Viège et prend une option en vue du maintien

Le HC Ajoie s’impose à Viège et prend une option en vue du maintien

1/2 Les Ajoulots ont l'occasion de conclure la série à domicile ce jeudi. Photo: keystone-sda.ch

Thibault Gilgen Journaliste Blick

Bien que les voyages jusqu’à Viège permettent d’admirer des paysages loin d’être désagréables sous un soleil d’avril, le HC Ajoie avait probablement envie que le déplacement de ce mardi soit le dernier dans sa série face aux Lions valaisans. Pour tenter le coup, il fallait s’imposer à la Lonza Arena lors de cet acte IV. Bien plus facile à écrire qu’à faire, tant ces deux équipes sont à couteaux tirés lors de ce barrage de promotion/relégation.

Dans une ambiance plutôt feutrée (4729 spectatrices et spectateurs), mis à part les sifflets adressés à Jannick Fischer à chacune de ses touches de puck (le joueur du HCA avait envoyé le top scorer valaisan Adam Brodecki au tapis lors de l’acte II), les premières minutes étaient plutôt calmes dans cette rencontre, aucune formation ne parvenant vraiment à mettre le danger dans le slot. Bien en jambes, les deux équipes ont livré quelques timides tentatives, comme celle de Rocco Pezzullo côté valaisan (6e), ou celle d’Anttoni Honka depuis la bleue (7e).

Les visiteurs prennent les devants

Mais ce sont bien les Ajoulots qui ont pris les choses en main. Alors que les arbitres sifflaient une pénalité différée contre Dario Burgener, les visiteurs ont pris l’avantage à six contre cinq sous les sifflets, grâce à Matteo Romanenghi. Après dix minutes de jeu, le HCA était donc bien lancé. Au même moment, Robin Meyer cédait sa place à la surprise générale à Alessio Beglieri, 21 ans, dans la cage viégoise. Coup de poker de Heinz Ehlers? Problème d’équipement ou blessure? Impossible de le savoir à ce moment-là, même si pencher pour l'une des deux dernières solutions semble logique.

Toujours est-il que les Lions valaisans ont repris du poil de la bête par la suite, se créant de nettes occasions comme ce tir d’Alessandro Lurati (13e) ou ce rebond accordé par Damiano Ciaccio après un lancer de Yannick Brüschweiler quelques instants plus tard. Étaient-ce les images du titre en Swiss League, projetées à la Lonza Arena en avant-match, qui faisaient sursauter les hôtes du soir? Ajoie, quoi que plus précis que son adversaire, devait rester sur ses gardes à l’heure de la première pause.

Ajoie profite de son power-play

Mais là encore, les Jurassiens ont répondu présent au retour des vestiaires, oppressant leur adversaire en zone offensive. Ils doublaient logiquement la mise à la 22e minute grâce à cette déviation de Lilian Garessus sur un tir de Marco Maurer depuis la bleue. Loin d’être outrageusement dominés, les Valaisans tentaient de mettre du mouvement et trouvaient même la barre de Ciaccio par Noah Fuss peu avant la mi-match.

Mais les visiteurs géraient décidément bien mieux les moments clés. Alors que Sandro Forrer venait de rejoindre le banc des pénalités, ils mettaient le troisième grâce à Cédric Aeschbach, après qu’Alessio Beglieri a relâché le puck. Un but toutes les onze minutes (11e, 22e, 33e), dont deux en powe-play, une discipline de fer: les Vouivres prenaient le large grâce à un réalisme à toute épreuve.

Trois pucks de maintien

Une fois n'est pas coutume dans cette série, Ajoie avait une avance confortable. Mais les Valaisans continuaient de pousser, à l'image de cette tentative de Simon Wüest à la 44e. Mais Damiano Ciaccio veillait et dégageait une sérénité qui finissait de mettre les siens en confiance. Rebelote quelques instants plus tard. Aeschbach sur le banc d'infamie, Viège aurait pu revenir dans le match. Mais il n'en a rien été.

Les visiteurs gardaient alors leur avantage en multipliant les incursions en zone adversaire et les tirs envers Alessio Beglieri, qui, malgré son manque d'expérience, n'y peut pas grand-chose quant à la défaite des siens. Score final 0-3. Viège n'a pas démérité, mais la différence entre les deux ligues commencent à se faire sentir dans les temps forts.

Ajoie n'aura donc pas eu besoin des prolongations pour faire la différence cette fois-ci. Les Jurassiens mènent 3-1 dans la série et s'offrent trois pucks de maintien. Ils peuvent classer l'affaire et partir en vacances dès ce jeudi à Porrentruy, s'ils n'entendent pas revoir du pays. Attention toutefois à ces Haut-Valaisans qui n'ont désormais plus d'autre choix que de livrer toutes leurs forces dans la bataille. Heinz Ehlers a peut-être vécu son dernier match à la Lonza Arena, mais ses hommes auront sûrement à cœur de l'y faire revenir une dernière fois.