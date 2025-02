Luca Hischier était de retour face à Lugano. Photo: Laurent Daspres/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Premier shift du match Genève-Lugano et le voilà déjà sur la glace. Absent depuis le 5 octobre dernier à cause d'une commotion cérébrale, Luca Hischier était de retour au jeu mardi soir. Son entraîneur, Yorick Treille, a même décidé de le mettre sur la glace dès le premier engagement. «C'est toujours mieux de commencer le match quand ça fait longtemps que tu n'as pas joué», explique le coach du GSHC.

Et son No 13 lui en est reconnaissant. «Ça m'a clairement fait du bien, sourit Luca Hischier. J'ai pu jouer de manière libérée, même si c'était dur pour les jambes et les poumons.» Car au niveau de la condition physique et après plusieurs mois d'absence, le frère de Nico n'est «pas là où je voudrais être».

Chez un médecin aux États-Unis

Toujours est-il que ses premières minutes de glace lui ont fait du bien, aussi au moral. Cette période éloignée des patinoires a été extrêmement difficile pour lui. «Je suis juste reconnaissant d'avoir pu rejouer», souffle le Haut-Valaisan. Il rajoute que, certes, il a souvent été blessé dans sa vie, mais jamais autant longtemps. «J'ai eu peur de devoir mettre un terme à ma carrière», confesse-t-il. Le soulagement est d'autant plus grand donc de pouvoir à nouveau griffer la glace.

Pour réussir son retour, Luca Hischier a également traversé l'Atlantique. «Mon médecin connaissait un neurologue aux États-Unis, donc j'y suis allé en décembre, développe-t-il. Je voulais tout essayer, mais j'ai été un peu déçu, car je pensais que ça irait directement mieux. Ça a pris plus de temps, mais avec le recul, je pense que c'était une bonne chose.»

Première aux Vernets depuis la finale

Hasard du calendrier, ce huitième match sous les couleurs genevoises était son premier aux Vernets depuis… l'acte VII de la finale 2023, disputée et perdue avec le HC Bienne. «Ouf, ça fait bien longtemps», sourit le Grenat qui admet ne pas avoir été mis au courant de cette statistique. Il a en tout cas apprécié sa première sous le maillot des Aigles dans la vétuste enceinte. «C'était très sympa, dans une bonne ambiance, lâche-t-il. Je pense que les fans sont heureux que nous ayons gagné.» À n'en pas douter.

Mais maintenant, les Genevois vont devoir enchaîner. Pour cette fin de saison, Luca Hischier promet d'amener de l'énergie et des sacrifices à l'équipe. Des éléments dont le GSHC a besoin pour ce sprint final pour tenter d'accrocher les play-in. Première étape de ce chemin de croix: la Tissot Arena. Ce vendredi, Luca Hischier va retrouver ses anciens coéquipiers biennois. «J'avais eu l'occasion de déjà les affronter en début de saison, rappelle-t-il. C'est toujours spécial de jouer contre des amis, mais je vais tout donner pour Genève.» Pour tenter d'empocher une troisième victoire de rang et revenir sur la dixième place.