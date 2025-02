Menés 0-2, les Genevois sont parvenus à retourner le score et se sont imposés face à Lugano, un adversaire direct pour les places en play-in. Avec cette victoire (5-2), les Aigles peuvent toujours prétendre à une place dans le Top 10.

Genève renverse la situation et peut toujours y croire

Genève renverse la situation et peut toujours y croire

Genève peut encore croire au Top 10. Photo: Laurent Daspres/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Le retour de pause annonçait déjà un duel décisif pour Genève-Servette. Aux Vernets, les Aigles (13e) accueillaient Lugano (12e). La victoire était impérative pour les deux équipes dans le cadre d'une éventuelle qualification en play-in ou, du moins, pour éviter une place en play-out.

L'avant-match a permis à Genève d'apporter de bonnes nouvelles à ses supporters, avec les retours de Marco Miranda, Markus Granlund et, surtout, Luca Hischier, dont la dernière apparition remontait au 5 octobre dernier. Une commotion qui l'aura finalement éloigné des patinoires pendant quatre mois.

Mais il était donc bien sur la glace au coup d'envoi face à Lugano, lui qui était aligné pour le premier shift de la rencontre. Une première période qui a longtemps été dominée par les Genevois, qui se sont procurés de belles occasions et qui, surtout, ont mis une pression importante sur la cage tessinoise. Si, seul, Sami Vatanen n'est pas parvenu à trouver la faille, Teemu Hartikainen juste derrière son compatriote a eu une magnifique opportunité. Sauf que la rondelle a touché à trois reprises les montants et, malgré le visionnage des images par les arbitres, n'a jamais franchi la ligne (6e).

Un coup de chaud qui a réveillé quelque peu Lugano. Le tir de Radim Zohorna (7e) et celui de Michael Joly (8e) n'ont pas trouvé le fond des filets, certes. Mais la pression genevoise se faisait moins importante et, à 10 secondes de la première sirène et en contre, l'ancien Lausannois Jiri Sekac a allumé la lucarne de Robert Mayer (20e). Un coup de massue sur les têtes genevoises.

Toujours plus proche du 0-2

Lugano a d'ailleurs été tout proche d'enfoncer le clou dès le retour des vestiaires. Après un joli mouvement de passe sur une relance manquée de Sakari Manninen, Radim Zohorna et Lorenzo Canonica pensaient avoir donné deux longueurs d'avance aux leurs. C'était sans compter sur le coaching staff attentif des Grenat, qui a mis en évidence un hors-jeu au début de l'action. Bien vu.

Cet avertissement n'a pas permis au GSHC de se relever et il était toujours acculé dans sa zone défensive. Le 0-2 n'était finalement qu'une question de temps. Daniel Carr a subtilement dévié un lancer de Luca Fazzini et, même si les arbitres sont allés à la vidéo pour une éventuelle crosse haute, ils n'ont eu d'autres choix que de valider (28e). Les Vernets sifflaient.

Le premier tir genevois dans cette période est tombé après 10 minutes et, à ce moment, on l'imaginait mal revenir dans la partie. Dmytro Timashov – officiellement prolongé jusqu'à la fin de la saison – a toutefois réalisé la passe parfaite pour Giancarlo Chanton, qui a pu réduire le score. Il s'agit là du deuxième but en carrière du jeune défenseur après celui contre… Lugano le 1er novembre dernier.

Deux buts en trois minutes

Ce but serait-il suffisant pour encore entretenir les espoirs des Aigles? Oui, puisqu'à la suite d'une pénalité différée, Josh Jooris a pu remettre les compteurs à zéro (43e) et permettre à son équipe d'encore y croire.

Après avoir réalisé une passe décisive, sur la réduction du score, Dmytro Timashov s'est ensuite transformé en buteur d'une magnifique manière. Partant de sa propre zone de défense, le Suédois a passé toute la défense en revue avant de tromper au premier poteau et du revers Niklas Schlegel qui, sur le coup, aurait pu mieux faire (46e). L'ancien joueur d'Ajoie a fait sauter le verrou en inscrivant son premier but sous les couleurs genevoises.

Surtout, il a mis le GSHC sur de bons rails pour la victoire. En fin de match, Sakari Manninen l'a définitivement validée avec le 4-2 (59e), avant que Markus Granlund ne scelle le score dans la cage vide (59e). Trois points qui font extrêmement de bien dans les rangs grenat, eux qui reviennent à hauteur de Lugano au classement. Ils ne sont plus qu'à quatre points de la 10e place de Rapperswil, avec un match en moins. L'espoir est toujours présent.