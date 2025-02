«C'est clairement un soulagement de rester à Genève»

Tout juste prolongé jusqu'à la fin de la saison par Genève, Dmytro Timashov a enfin inscrit son premier but sous les couleurs grenat. Une réussite qui a fait du bien à toute son équipe, mais qui pourrait aussi le lancer.

Dmytro Timashov a inscrit le but de la victoire face à Lugano. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

La réussite est toute aussi importante qu'elle est belle. Dmytro Timashov récupère le puck dans sa propre zone de défense, remonte toute la patinoire, rappelle à tout le monde qu'il sait comment se glisser dans les espaces laissés vacants par ses adversaires et soulève parfaitement la rondelle du revers. Même si Niklas Schlegel aurait pu mieux faire, c'est la libération pour le joueur de Genève-Servette. Pour son 17e match sous ses nouvelles couleurs, il fait enfin sauter le verrou. Une réussite décisive dans la victoire contre Lugano (5-2).

Mais revenons un peu en arrière. Plus de 12 minutes sur le tableau d'affichage. À ce moment-là de la partie, Genève est mené 0-2 dans un match importantissime face aux Tessinois. Une défaite ce mardi signifierait presque la fin des espoirs pour les play-in du côté des Vernets. Juste avant la 34e minute, le GSHC est sonné.

L'équipe avant tout

Sauf que Dmytro Timashov se met déjà en évidence. Excentré, le Suédois a l'intelligence de décaler Giancarlo Chanton au lieu de tirer. En parfaite position, son défenseur peut réduire la marque. «C'est au début un beau geste de Markus Granlund, pose modestement le No 88. Après, je vois 'Chanti' en retrait et je lui fais juste la passe.» Une action qui paraît bien simple sur le papier et qui permet surtout au GSHC de relancer la machine dans cette rencontre.

À la 46e minute, après avoir été passeur décisif et alors que le score est de 2-2, Dmytro Timashov se mue en buteur. «C'était un incroyable sentiment de marquer une telle réussite, sourit l'ancien joueur d'Ajoie. Surtout quand c'est celui de la victoire. Mais le plus important: c'est un succès d'équipe.»

«Je savais que ça allait rentrer»

Un succès d'équipe qui porte quand même la marque du Suédois. Et qui surtout, lui permet de souffler. Arrivé en début d'année civile à Genève, l'attaquant de 28 ans n'avait pas encore trouvé la faille. Ce qui n'a pas empêché Marc Gautschi, directeur sportif des Aigles, de prolonger son contrat jusqu'à la fin de la saison. Une confiance que Dmytro Timashov lui a bien rendue face à Lugano.

Surtout, un contrat qui enlève une belle incertitude au natif d'Ukraine. S'il y a encore dix jours, il ne savait pas de quoi sa fin de saison serait faite, il peut maintenant se préparer sereinement à vivre les derniers matches avec Genève. «Cette saison a été un peu difficile et c'est clairement un soulagement de rester ici et d'obtenir cette confiance», souligne qui évoluait à Sotchi en début d'exercice.

D'un point de vue de la réussite, il sait aussi que son rendement n'a pas été suffisant. Mais qu'également, il s'est créé beaucoup de chances. «Je savais que ça allait rentrer à un moment, appuie-t-il. Il fallait juste continuer de travailler pour être récompensé.»

Une réussite qui pourrait faire office de déclic désormais pour lui. «J'espère, mais ne portons pas la poisse, rigole-t-il. Il faut continuer à se créer des chances et de bonnes choses vont arriver dans le futur.» Car des réussites de son étranger, Genève en a bien besoin pour aborder le sprint final de National League.