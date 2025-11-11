Linus Omark de retour à Lugano? C'est toujours possible

Le Suédois a-t-il disputé son dernier match en Suisse avant la pause? Pour l'heure, l'incertitude règne. Lugano n'a pas tiré un trait sur l'espoir de revoir Linus Omark au Tessin d'ici peu.

Linus Omark a disputé 15 matches avec Lugano. Photo: Pius Koller

Grégory Beaud Journaliste Blick

Insaisissable sur la glace, Linus Omark semble également l'être hors de la surface gelée. À la surprise générale, l'attaquant scandinave avait signé un contrat jusqu'au 1er novembre avec Lugano après avoir passé l'été à s'entraîner seul, chez lui, à Luleå. Rapidement, il a retrouvé le rythme sous les couleurs de Lugano et a participé au redressement des Tessinois. Battue trois fois lors des quatre premières sorties du Suédois, la formation de la Corner Arena a ensuite réalisé une spectaculaire série positive avec neuf succès en onze rencontres, de quoi remonter à la huitième place du classement.

S'il n'est évidemment pas seul responsable de cette bonne phase, Linus Omark a bien aidé le coach Tomas Mitell à se sortir d'une mauvaise passe pour sa première saison au sud des Alpes. Le génial attaquant a inscrit 11 points en 15 matches disputés avec le Lugano. De quoi lui donner envie de prolonger l'aventure au Tessin? «Je vais retourner au pays et déciderai durant la pause», nous a-t-il simplement confié quelques heures après sa dernière apparition sous le maillot du HCL.

«Tout est toujours ouvert»

Et depuis? Plus de nouvelle. Tout juste a-t-il effectué une apparition à Övertorneå, son club formateur. Il était même censé y disputer une rencontre, mais a finalement renoncé au dernier moment, comme l'a confirmé le club sur ses réseaux sociaux. Dans le but de ne pas se blesser avant de revenir en Suisse? Janick Steinmann, directeur sportif de Lugano, ne ferme surtout pas la porte à cette éventualité. Dans un premier temps, il espérait également en savoir davantage lors de la première semaine de pause. Surtout que Lugano reprend le championnat dès ce mercredi.

À la veille du match à Langnau, il n'en sait toujours pas davantage. «Pour l'heure, tout est toujours ouvert», précise le dirigeant de la Corner Arena. Il est donc toujours possible que Linus Omark revienne jouer en Suisse? «C'est une question d'écolage pour ses enfants, précise-t-il. Tout devrait être clair cette semaine.» Il paraît donc clair que le No 67 ne sera pas porté lors du déplacement luganais à Langnau. Par la suite, Lugano se rendra à Kloten vendredi et recevra Bienne le lendemain. D'ici là, la situation autour de Linus Omark devrait être clarifiée.