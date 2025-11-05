Linus Omark a permis au HC Lugano de retrouver des couleurs. Mais le contrat du Suédois a pris fin le week-end dernier. Il concerte actuellement sa famille pour savoir s'il doit accepter une prolongation de contrat du club tessinois.

1/7 Durant l'été, Linus Omark s'est entraîné seul dans son pays natal, la Suède, avant que le HC Lugano ne l'engage fin septembre. Photo: Marusca Rezzonico/freshfocus

Nicole Vandenbrouck

Linus Omark se retrouve devant un gros dilemme. Arrivé il y a six semaines à Lugano, son contrat est arrivé à échéance au début de la trêve internationale – ceci alors que les Bianconeri retrouvent enfin des couleurs. Après un début de saison en demi-teinte, ils viennent d'enchaîner six victoires de suite. Le Suédois, qui a notamment allumé la lampe lors de la victoire contre Genève-Servette, son ancien club, lors du dernier match (6-2), n'est pas étranger à ce redressement.

«Il a apporté de la joie de jouer, de la malice et de l'insouciance dans le vestiaire», résume le directeur sportif du HCL Janick Steinmann. Les Tessinois ont retrouvé le sourire, la nervosité a cédé sa place à l'harmonie. Et Lugano pointe à la 8e place de National League, à deux longueurs du top 6. De quoi donner envie à Omark de rester en Suisse.

Sa famille est en Suède

Agé de 38 ans, Linus Omark n'a été engagé qu'à la fin du mois de septembre en raison d'une infirmerie trop garnie à Lugano. L'attaquant suédois, qui s'est entraîné tout seul cet été, était libre de tout contrat. A Lulea, où il s'est installé avec sa famille après avoir quitté le GSHC au terme de l'exercice 2022/23, il restait sur un titre de champion national avec son club formateur au printemps dernier. De quoi finir en beauté sa remarquable carrière. La boucle semblait bouclée.

Seulement voilà: Linus Omark a le hockey sur glace dans le sang. Alors il a accepté cette pige de six semaines au Tessin, se rendant seul en Suisse. Sa femme Linnea est, elle, restée à Lulea avec ses filles Stella et Helma, âgées respectivement de 9 et 6 ans.

L'ancien joueur des Oilers et des Sabres y est finalement retourné en début de semaine. Et une décision cruciale l'y attend: Janick Steinmann lui a offert une prolongation de contrat. Mais le directeur sportif tessinois n'est pas le seul à faire les yeux doux au champion du monde 2017. En Suède aussi, on s'intéresse fortement à lui.

«Trop bien pour arrêter maintenant»

Après avoir remporté le titre avec son club formateur au printemps dernier (44 points en 62 matches), Omark avait dit qu'il ne patinerait plus en SHL, ne pouvant pas rêver meilleure sortie et ne s'imaginant pas jouer contre Lulea. D'après les médias suédois, il n'aurait pas changé d'avis et aurait refusé plusieurs offres provenant de son pays d'origine. Pour poursuivre l'aventure à Lugano?

Tout dépend de sa famille, en fait. La situation ne serait pas facile à gérer pour lui, car en cas de retour à Lugano, ses proches resteraient dans le nord de la Suède. Ses filles Stella et Helma vont à l'école, jouent au tennis, au football et au unihockey. Mais Linus Omark ne souhaite pas être séparé d'elles.

Le dilemme est donc terrible: Omark va-t-il mettre un terme à sa carrière par égard pour ses chéries? Ou va-t-il terminer la saison en Suisse? «Je commence à retrouver mon rythme. Quand on est dans les matches, c'est à nouveau un vrai plaisir. En fait, je me sens trop bien pour arrêter maintenant», a déclaré le principal intéressé dans le journal «Aftonbladet». Le suspense est donc total.