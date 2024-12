Austin Czarnik et Patrik Nemeth évoquent leur départ en Suisse romande

Le fait que le patron de la défense et le meilleur buteur quitteront le CP Berne à l'issue de la saison a suscité l'émoi dans la capitale. Patrik Nemeth et le Top Scorer Austin Czarnik évoquent de leur départ.

Le Top Scorer Austin Czarnik (à gauche) et le patron de la défense Patrik Nemeth quitteront tous deux le CP Berne à la fin de la saison. Photo: Pius Koller

Stephan Roth

Le CP Berne perdra à la fin de la saison deux piliers importants: le patron de la défense Patrik Nemeth et le meilleur compteur de National League Austin Czarnik – même si un successeur a déjà été trouvé pour ce dernier. Le Finlandais de Kloten Miro Aaltonen.

Mais pourquoi l'Américain a-t-il décidé de quitter le CP Berne? «Il n'a tout simplement pas été possible de trouver un accord», répond le centre, dont le transfert à Lausanne n'a pas encore été confirmé. L'argent a-t-il fait pencher la balance? Après tout, ce père de deux enfants a plus joué en AHL qu'en NHL au cours de sa carrière et ne devrait pas encore être à l'abri. «Je pense que tout le monde pourrait être encore mieux financièrement, mais ce n'est pas la raison principale de mon départ. Ils offrent aussi un bon salaire ici», explique ce fils de pasteur de Détroit. «J'avais l'intention de rester ici. Mais ça s'est fait comme ça.» Il est aussi reconnaissant que le SCB lui ait donné une chance.

«À part Czarnik, nous ne perdons aucun joueur que nous aurions aimé garder», avait déclaré Marc Lüthi, le CEO des Ours. Une gifle pour Philip Wüthrich (parti à Ambri), Yannick Sablatnig (Bienne), Thierry Bader (Zurich) et Patrik Nemeth (Fribourg), qui ne semble pas être surpris par cette déclaration. Lui et son agent se seraient renseignés à plusieurs reprises sur l'éventualité d'une prolongation de contrat. «Ils voulaient attendre. Cela ne nous a pas permis d'avoir un bon sentiment, explique le Suédois. Nous avons alors décidé de passer à autre chose.» Le club est peut-être à la recherche d'autre chose.

«Un entraîneur doit être exigeant»

Avec autant de départs, on peut se demander si l'équipe a un problème avec l'entraîneur Jussi Tapola. «Non, je ne pense pas, répond Nemeth. Un entraîneur doit être exigeant. Mais bien sûr, il ne faut pas seulement crier. Il faut aussi s'amuser, susciter l'enthousiasme, etc. Mais je pense que nous l'avons fait.»

Les mauvaises langues diront qu'il devrait aller chercher le titre à Berne – puisque Fribourg n'a jamais gagné le championnat. «Nous verrons bien, dit le roc défensif en souriant. J'aime vraiment notre équipe à Berne. Je pense que nos joueurs sont formidables. Nous avons une super alchimie. Je n'ai vraiment rien à dire de négatif sur qui que ce soit dans l'équipe. Je pense que nous jouons plutôt du bon hockey sur glace.»

Et qu'en est-il de son corps? Après tout, il a déjà 32 ans, plus de 500 matches de NHL dans les os et ne se ménage pas (ni ses adversaires) dans les duels. «Je pense que tous les joueurs ont quelques bosses et bleus pendant la saison. Je ne pense pas qu'il y ait une différence entre maintenant et il y a deux ou trois ans.»