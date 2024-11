Il est puissant, controversé et très divertissant : le patron du SCB Marc Lüthi (63 ans) parle de son club, du nouveau stade et de l'avenir du hockey sur glace suisse. Amusez-vous bien.

1/4 Le patron du SCB, Marc Lüthi, a une vision claire de la taille de la National League. Photo: Sven Thomann

Emanuel Gisi et Dino Kessler

Marc Lüthi, le CP Berne perd une série de titulaires. Austin Czarnik part à Lausanne, Patrik Nemeth à Fribourg et le gardien Philip Wüthrich à Ambri. Avez-vous déjà eu des discussions tendues avec vos directeurs sportifs Martin Plüss et Patrik Bärtschi?

Non, je ne l’ai pas fait. Nous sommes en train de restructurer l’organisation. Quand ils ont commencé, nous savions que cela allait arriver. Pour tous les joueurs qui nous quittent, il y a une raison concrète. Et ce n’est pas parce que nous avons bâclé le travail, mais parce que nous n’avons pas fait d’offre pour diverses raisons. Jusqu’à présent, à l’exception de Czarnik, nous ne perdons aucun joueur que nous aurions aimé garder.

Nemeth est un pilier, Wüthrich un jeune gardien en pleine ascension.

Nous avons choisi une voie. Nous voulons à nouveau atteindre le sommet. Il y aura toujours des changements. Il y aura encore d’autres départs. Je ne veux pas en dire plus, c’est aux directeurs sportifs de le faire.

Pour Czarnik, vous aviez dit publiquement souhaiter le garder.

Oui, je regrette ce départ. Mais nous l’assumons et je suis optimiste sur le fait que nous pourrons le remplacer de manière équivalente.

Vous dites que le SCB veut revenir vers le haut. Où le voyez-vous maintenant?

Sur la pente ascendante. La manière dont nous jouons fait plaisir. Certes, pour moi, nous jouons encore beaucoup trop au Père Noël. Nous distribuons trop de cadeaux, sinon nous serions nettement mieux classés. Mais je suis fondamentalement satisfait. Notre planification ne se base pas sur cette saison.

La saison actuelle est donc une saison intermédiaire?

Attention! Non. Nous avons dit dès le début que le remaniement chez nous était une opération à cœur ouvert. Nous n’avons plus de saison de transition. Nous en avons eu assez.

Est-ce que tout est rentré dans l’ordre depuis la pandémie?

Non, nous sommes 5 millions en dessous du chiffre d’affaires record. À cause de la restauration, mais aussi parce qu’avec les spectateurs, nous ne sommes pas encore tout à fait là où nous étions avant la pandémie.

L’un des grands thèmes du SCB est la patinoire. Êtes-vous jaloux lorsque vous regardez votre rival de Fribourg, qui a une magnifique nouvelle arène?

Non. Notre stade n’est pas le plus récent, mais il est correct. Un côté avec la zone VIP est au top niveau, l’autre non. Et il fait trop froid.

Il y a des gens qui parlent d’un taudis.

C’est trop cheap pour moi. Mais nous sommes conscients qu’il faut faire quelque chose. On ne sait toujours pas s’il s’agira d’une transformation ou d’une nouvelle construction.

C’est bientôt Noël. Un nouveau stade est-il votre plus grand souhait?

Non, le plus grand souhait est que nous remportions le titre dans un avenir proche. Nous y travaillons.

Parlons d’argent. À partir de 2027, il y aura un nouveau contrat TV. Nous partons du principe que l’argent sera nettement moins important que jusqu’à présent. Qu’attendez-vous des négociations?

Rien pour le moment. Je suis convaincu que nous ne pourrons pas faire mieux que le contrat actuel. Il sera déjà difficile de maintenir ce que nous avons actuellement. D’un autre côté, nous remarquons déjà qu’il y a des personnes intéressées qui viennent de coins auxquels nous ne nous attendions pas.

De qui s’agit-il? Swisscom mise sur le football, Sunrise a déjà les droits avec Mysports et voudra sans doute payer moins. Sky et Dazn vont faire des offres, mais ne voudront pas débourser beaucoup d’argent pour le hockey sur glace suisse.

Nous verrons bien. Lors des dernières négociations TV, j’avais déjà peur que cela ne se passe pas bien, mais cela s’est bien passé. Je suis convaincu que ce ne sera pas facile, mais je ne pense pas non plus que nous recevrons tout à coup moitié moins d’argent. Laissons-nous surprendre.

Quelle attention accordez-vous au SCB et quelle est la part qui revient à la situation globale du hockey sur glace suisse?

Pour moi, le SCB est le numéro un, ensuite vient la ligue, puis l’alliance des clubs professionnels européens et ensuite, en tant que numéro quatre, vient la fédération.

C’est avec le numéro quatre, la fédération, que vous devez collaborer pour sauver la Swiss League.

La Swiss League est un chapitre compliqué. Elle l’a toujours été, avec des clubs formateurs, des clubs locaux et des équipes ambitieuses. Lorsque nous nous sommes détachés de la fédération, nous avons laissé la Swiss League se débrouiller seule. Rétrospectivement, c’était une erreur. Mais la Swiss League a aussi «triché», elle a fait elle-même l’appel d’offres pour la télévision… sans grand succès.

À notre avis, la Swiss League est morte. Et en même temps, la National League est trop grande avec 14 équipes.

Nous avons fait une grosse erreur: les deux montées que nous avons rendues possibles à l’époque du Covid lorsque nous avons décidé que personne ne serait relégué. Si c’était le cas, nous serions encore à 12 équipes aujourd’hui et tout irait bien. Mais dire aujourd’hui à un club qu’il doit être relégué dans une ligue dont on ne connaît pas exactement l’avenir, c’est relativement difficile.

Mais il doit bien y avoir un risque entrepreneurial dans le sport aussi. L’échec a des conséquences. Comme dans l’économie.

Vous savez pourtant très bien que le sport est beaucoup plus volatil que d’autres secteurs.

Qu’est-ce qui s’oppose donc à ce que la National League soit enfin réduite à 12 équipes, si ce n’est le fait que cela serait douloureux pour deux équipes?

Qui faut-il envoyer en Swiss League?

Les deux équipes les plus faibles. Ajoie plus une. Il y a quelques années, il n’y avait que douze équipes. Ainsi, la Swiss League serait en même temps mise à flot.

On ne pourrait jamais faire passer une telle chose.

Le nouveau contrat TV pourrait-il être une incitation? Peut-être que le partenaire TV dira: Nous voulons au maximum six matches en même temps, pas sept.

Peut-être que cela fera bouger les choses. C’est possible. Actuellement, la situation est telle que tu ne peux pas obtenir de baisse du nombre d’équipes dans la ligue, car au moins huit clubs ont peur d’être relégués.

On se souvient des protestations des supporters avant la réforme de la National League: contre plus d’étrangers et pour un processus fixe de promotion/relégation.

Nous n’avons pas plus d’étrangers qu’avant la réforme, car tout s’est déroulé conformément aux règles: pour 12 équipes, il y a 4 étrangers, pour 13 équipes, il y en a 5 et pour 14 équipes, nous en avons 6. En ce qui concerne la Swiss League, nous sommes sur le coup, quelqu’un est mis à disposition et payé par la National League pour tout analyser proprement et mettre ensuite quelque chose sur pied. La politique actuelle du sparadrap ne sert à rien, il faut tout démonter et tout recomposer. Cela se fera dans le courant de l’année prochaine.

Êtes-vous optimiste quant à la réussite de cette opération?

Oui.

Mais la fédération est aussi impliquée. Elle voit peut-être certaines choses différemment.

Peut-être, nous verrons bien.

Comment le président de la fédération Stefan Schärer se positionne-t-il à votre avis?

Il fait beau dehors, non?

Bon, alors parlons d’autre chose… Combien de temps les structures actuelles de la National League resteront-elles intactes?

Le nombre de clubs et le nombre d’étrangers ne changeront pas au cours des dix prochaines années, j’en suis convaincu, même si je ne suis pas convaincu par le système lui-même. Nous nous en tenons à ce que le règlement exige. La ligue fonctionne. Si je rêve de plus de show-business et de plus de divertissement, cela ne signifie pas que je vais enfreindre les règles existantes pour cela. Je ne connais pas non plus d’autre club qui ferait cela.

Ne pourrait-on pas garantir plus de spectacle et plus de divertissement si l’on pouvait aussi commercialiser chaque saison une phase de promotion/relégation passionnante? Et en plus, une Swiss League intacte?

Si j’avais les coudées franches, il y aurait 20 clubs professionnels, 10 en haut, 10 en bas, nous aurions un contrat TV unique, une promotion/relégation directe, mais si tu veux en faire partie, tu dois remplir certains critères.

Mais il y a un problème: la Swiss League n’a que six clubs qui sont compétitifs. Or, on ne peut pas créer une ligue avec six clubs. Qu’est-ce qui empêche la National League de céder au moins deux clubs à la Swiss League?

Les majorités. On ne peut pas obtenir de majorité pour un changement de système, car personne ne scie la branche sur laquelle il est assis. C’est pourquoi le rêve d’une Ligue nationale à 12 est aussi utopique que le modèle à 10-10. Aucune chance, car personne ne veut être concerné.

Et si le prochain contrat TV ne rapporte de l’argent que si quelque chose change?

Il faudrait alors examiner cela de près. Je suis prêt à beaucoup de choses, mais pas à détruire la rentabilité. Pour moi, en tant que libéral, c’est un bien précieux.

Mais alors, il faudrait fermer la ligue?

Non.

Ne serait-ce pas plus honnête que ce que l’on fait miroiter aux gens actuellement? Même une série de play-out n’est pas garantie, le barrage de promotion-relégation non plus. Le champion de Swiss League pourrait même ne pas être promu.

Celui qui est champion et qui bat le représentant de National League doit pouvoir être promu, point.

Sans filet de sécurité?

Même une promotion sans conditions ne trouverait pas de majorité dans la ligue, sauf si elle était peut-être imposée de l’extérieur. Mais alors, il faudrait aussi se demander si la situation actuelle n’est pas plus attrayante.

Du point de vue des médias, les chiffres parlent d’eux-mêmes: C’est plus compliqué lorsqu’il n’y a pas de lutte pour la survie, c’est-à-dire lorsque les play-out et le barrage sont annulés.

Au printemps prochain, il y aura un barrage.

Le croyez-vous vraiment?

Oui.

La Chaux-de-Fonds pourrait donc obtenir la licence en National League?

Ce n’est pas à moi de le confirmer.

Comment interprétez-vous le fait qu’Olten obtienne l’entraîneur Christian Wohlwend d’Ajoie et renonce en échange à une demande de promotion? C’est quand même une déclaration de faillite sportive.

(Il réfléchit) C’est probablement la seule voie possible pour Olten cette saison, car ils ne pensent pas avoir une chance de monter cette année. Mais il se passe des choses en coulisses à Olten, ils vont se remettre sur les rails, c’est garanti.

Mais un tel marchandage devrait avoir des conséquences, non?

Pourquoi? C’est la liberté d’entreprise.