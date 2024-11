Deux nouveaux défenseurs étrangers pour Fribourg Gottéron en 2025/2026?

Fribourg Gottéron devrait subir des changements significatifs pour la saison 2025/2026. Le directeur sportif Gerd Zenhäusern est en discussions avancées avec deux nouveaux défenseurs étrangers pour remplacer Ryan Gunderson et Andreas Borgman.

Ryan Gunderson et Andreas Borgman (au 2e plan de g. à dr.) devraient être remplacés. Photo: freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

La défense des Dragons sera méconnaissable l'année prochaine. En plus de l'arrivée déjà annoncée d’Andrea Glauser, deux nouvelles recrues étrangères devraient renforcer l’effectif. En effet, Ryan Gunderson, qui aura 40 ans, et Andreas Borgman, dont le rendement déçoit cette saison, ne devraient pas être prolongés.

Pour pallier ces départs, Gerd Zenhäusern a jeté son dévolu sur deux joueurs internationaux au profil complémentaire. Selon nos informations, Patrik Nemeth, robuste défenseur suédois de 32 ans évoluant actuellement au CP Berne, et Michael Kapla, défenseur offensif de 30 ans de Rögle BK (Suède), sont les priorités des Dragons et les chances sont bonnes qu'ils rejoignent Fribourg Gottéron en vue du prochain exercice.

Patrik Nemeth: un pilier défensif à Berne

Actuellement sous contrat avec le CP Berne, Patrik Nemeth connaît bien la National League puisqu'il y évolue pour la deuxième saison. Après une carrière riche de plus de 500 matches en NHL (Dallas Stars, Detroit Red Wings, Colorado Avalanche), il est arrivé dans la capitale suisse où il s'est naturellement imposé.

Patrik Nemeth, défenseur du CP Berne Photo: Martin Meienberger/freshfocus

Sous les ordres de Jussi Tapola, Patrik Nemeth brille par sa constance et son impact physique. Cette saison, il a déjà accumulé 10 points en 23 matche

s, soit une meilleure production que lors du précédent exercice (12 points en 41 rencontres). Avec 22 minutes de temps de glace par match, le Scandinave est l’un des joueurs les plus utilisés.

Nemeth a également un lien étroit avec Roger Rönnberg, le futur entraîneur de Fribourg Gottéron. Les deux hommes se sont côtoyés lors de deux éditions du championnat du monde juniors avec la Suède, lorsque le technicien était sélectionneur national.

Michael Kapla: un défenseur offensif de SHL

Michael Kapla, quant à lui, évolue depuis 2020 en championnat de Suède d'abord en deuxième division, puis pour le compte de Skellefeteå et enfin Rögle BK, où il s’est imposé comme l’un des arrières les plus prolifiques de SHL. Lors des deux dernières saisons, il a inscrit 28 points (7 buts, 21 assists), atteignant même la finale de la SHL en 2023/2024 avec Rögle.

Michael Kapla (à g.), défenseur de Rögle, face au Zurich Lions en Champions Hockey League. Photo: Patrick Straub/freshfocus

Cet Américain de 30 ans a d’abord tenté sa chance en NHL, où il a disputé 5 matches avec les New Jersey Devils, avant de s'établir en Europe. Grâce à son jeu dynamique et son efficacité en avantage numérique, Michael Kapla serait un complément idéal au profil plus complet de Patrik Nemeth.

Après la prolongation de Sandro Schmid pour un an, plusieurs joueurs sont encore en fin de contrat du côté de la BCF Arena. Ainsi, les arrières Raphael Diaz, Simon Seiler et Mauro Dufner ne sont pas encore fixés sur leur avenir. Le premier nommé n'avait récemment pas envie de se pencher sur son avenir, lui qui fêtera ses 39 ans en cours de saison. Il en va de même pour le capitaine, Julien Sprunger, lui aussi en fin de contrat. Il reste donc du travail pour Gerd Zenhäusern en vue de la saison prochaine.