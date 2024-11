Photo: keystone-sda.ch

Raphaël Diaz est un homme qui pense au collectif. Le défenseur de 38 ans l'a ainsi assuré à Blick dans les couloirs de la SwissLife Arena, là où Gottéron venait de prendre un point plus que mérité samedi soir face aux ZSC Lions. «La priorité, c'est de faire des points. Rien d'autre n'est important», a-t-il ainsi répondu de manière très claire lorsque la question de son avenir a été évoquée.

Focus total sur le collectif

En fin de contrat à l'issue de cette saison, le défenseur a-t-il envie de prolonger l'aventure à Saint-Léonard? «Sincèrement, je ne vais rien dire de plus pour l'instant. On va voir ce qui va se passer. L'important, c'est de marquer des points, je le redis.» Focus total donc sur l'équipe pour celui qui, samedi, a marqué son premier but de la saison, qui plus est sur la glace de la meilleure équipe de Suisse. Mais une fois de plus, pas question de parler de lui.

Raphaël Diaz vient d'ouvrir la marque: son premier but de la saison! Photo: keystone-sda.ch

«Nous avons joué de manière disciplinée, compacte, mais aussi directe, sans fioritures inutiles. C'était clair que Zurich allait monter en puissance au fil du match, mais nous avons très bien tenu et, au final, cela a donné un match équilibré. Dommage que nous n'ayons pas pu le gagner!», a-t-il simplement regretté, se réjouissant tout de même du beau visage montré par son équipe.

Le Swiss Ice Hockey Day et un peu de repos, enfin

«Nous jouons mieux au hockey depuis deux ou trois semaines. On se crée plus de chances, on tire plus au but, mais on a encore le sentiment de marquer trop peu. On va devoir se concentrer là-dessus durant la trêve. Mais tout d'abord, on va prendre quelques jours pour souffler un peu. Il y a encore le Swiss Ice Hockey Day, mais ensuite, on va pouvoir se reposer, se libérer un peu la tête avant de se remettre au travail. C'est important», a encore ajouté l'ancien joueur des Calgary Flames.