Fribourg - Lausanne: La lumière est venue d'Ahti Oksanen

Lausanne a forcé Fribourg Gottéron à disputer un match No 7 dans cette demi-finale romande. Voici les joueurs qui sont sortis du lot lors de cette rencontre avec, forcément, plus de Vaudois à l'honneur et un flop fribourgeois.

Reto Berra et Jakob Lilja n'ont pas pu empêcher Damien Riat (pas sur la photo) de marquer le 2-1 décisif Photo: keystone-sda.ch

⭐⭐⭐ Ahti Oksanen (Lausanne)

C'est de lui qu'est venu le but de la victoire. Son illumination en power-play a permis à Damien Riat de se retrouver totalement seul face à la cage vide pour inscrire le 2-1. Les Fribourgeois ne se sont pas relevés. Quelle lucidité pour réaliser cette passe sur un rebond concédé par Reto Berra après un tir de son compère Antti Suomela!

Et plus globalement, l'ailier finlandais a été l'auteur, à nouveau, d'un tout bon match avec une belle intensité. En cours de match, Lars Leuenberger, entraîneur des Dragons, a tenté de changer ses duels afin de chercher une solution pour ne pas avoir sa première ligne face au trio d'Ahti Oksanen. Ce jeudi soir, il n'a pas fait tout juste, mais pas loin.

⭐⭐ Kevin Pasche (Lausanne)

Dans une patinoire qu'il arpentait enfant, le gardien du Lausanne HC semble vraiment aimer y jouer. Et faire le désespoir des spectateurs. Blanchi à Fribourg lors de l'acte II de cette série, Kevin Pasche a une nouvelle fois été très bon pour ce sixième match de la série avec un seul but encaissé. Et on ne peut pas lui reprocher la réussite de Marcus Sörensen, seul face à lui à la suite d'un joli décalage de Linden Vey.

Le reste de la soirée? De nombreux arrêts pour mettre le doute sous les casques de Fribourg Gottéron tant et plus. En fin de match, il a également joué avec les nerfs des fans locaux en provoquant un arrêt de jeu «à l'expérience». Bref, une soirée pleine pour le dernier rempart des Lions.

⭐ Jan Dorthe (Fribourg)

Fallait-il vraiment sortir un joueur de Fribourg Gottéron après ce match? Et si oui, qui? Jacob Lilja est sortir légèrement du lot, c'est sûr. Mais Jan Dorthe semblait être le Dragon à avoir encore suffisamment de jus pour amener du rythme et un certain allant offensif. Son énergie sera-t-elle communicative pour le septième match décisif de cette série? Ou ses coéquipiers sont-ils rincés comme ils l'ont parfois (souvent) montré?

Toujours est-il que l'ancien junior du club est paru tout à fait à sa place sur la troisième ligne des Dragons avec Samuel Walser et Julien Sprunger. Buteur décisif lors de la quatrième manche, il n'a cette fois-ci pas trouvé le chemin des filets mais a tout de même réalisé un match plus plein... et mérité une étoile.

Le flop: Christoph Bertschy

Il figurait parmi les interrogations avant cette rencontre. Mais Christoph Bertschy ne s'est pas réveillé à l'occasion de ce sixième match. Et pourtant, comme à son habitude, le No 28 de Fribourg Gottéron s'est créé des occasions, notamment sur un centre de Jacob Lilja. Mais l'ailier s'est heurté à un Kevin Pasche très solide. Lors de ces séries, le Singinois n'a marqué qu'un but sur une erreur monumentale d'Adam Reideborn lors du quatrième match des quarts de finale. C'est beaucoup trop peu.