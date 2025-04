Lausanne s'impose à Fribourg et force un acte VII!

Il y aura un match VII entre Lausanne et Fribourg! Les Lions sont parvenus à l'emporter à la BCF Arena (1-4) et peuvent encore croire à la finale. Gottéron, de son côté, devra à nouveau réaliser l'exploit de s'imposer à l'extérieur lors d'une rencontre décisive.

Lausanne peut jubiler. Les Lions vont disputer un nouvel acte VII. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Les supporters fribourgeois se sont donné rendez-vous à la BCF Arena ce jeudi soir pour peut-être vivre un grand moment de Gottéron: atteindre la cinquième finale de son histoire. Mais en face, le Lausanne HC n'avait pas dit son dernier mot, lui qui avait décroché un acte VI mardi grâce à sa victoire sur ses terres (2-1). Sur le plateau de Saint-Léonard, les hommes de Geoff Ward allaient-ils s'imposer et ainsi, forcer un match décisif entre les deux équipes – qui avaient déjà vécu une telle épreuve en quarts de finale?

Les premières secondes du match ont en tout cas été à l'avantage des Dragons. La troupe de Lars Leuenberger a voulu mettre son rythme et, grâce à sa première ligne, a bien débuté la rencontre. Mais Lausanne n'avait clairement pas dit son dernier mot et, très rapidement, les visiteurs ont réagi. Ils ont testé la défense fribourgeoise et Reto Berra, sans parvenir à trouver la faille (Pajuniemi, 3e; Prassl, 8e ou Rochette, 9e).

À l'inverse, c'est Gottéron qui a profité d'un power-play pour ouvrir le score. Alors que Joël Genazzi était sur le point de rentrer sur la glace, Marcus Sörensen est entré dans la zone via une passe parfaite pour Linden Vey. Son coéquipier canadien rendait la pareille à son Top Scorer devant le but. En excellente position, le Suédois n'a pas tremblé pour ouvrir la marque (13e). Un avantage qui n'a duré que 2'32 puisque, peu après, Théo Rochette a tiré profit d'une arrière-garde fribourgeoise qui a eu de la peine à se dégager pour lancer juste en dessous de la barre transversale (15e). Dans cette première période, Christoph Bertschy s'est encore procuré une belle occasion depuis le slot (17e), mais Kevin Pasche veillait.

Encore un but en power-play

Bien en jambes, les Lausannois sont revenus des vestiaires le couteau entre les dents. Ils ont enchaîné les assauts sur la cage de Reto Berra et, en supériorité numérique, ont été récompensés. Sur un tir d'Antti Suomela, le portier des Dragons a accordé un rebond. Malin, Ahti Oksanen a décalé pour Damien Riat qui, seul face à la cage vide, ne s'est pas loupé (27e, 2-1). Voyant son équipe en panique, Lars Leuenberger a demandé un temps-mort dans la foulée pour calmer tout ce beau monde.

Une interruption qui a eu pour effet d'équilibrer un peu la partie. Mais les meilleures actions sont restées pour le LHC, à l'image de ce 1 contre 1 de Théo Rochette bloqué sur sa ligne par Reto Berra, en reculant (32e). Juste avant la deuxième sirène, Christoph Bertschy s'est offert une occasion en or. Mais le No 28 n'est pas parvenu à suffisamment rabattre une magnifique passe de Jakob Lilja (38e). C'est donc avec cet avantage d'un but pour Lausanne que les acteurs sont retournés aux vestiaires.

Kevin Pasche impérial

Fribourg est bien évidemment revenu dans le dernier tiers dans le but d'égaliser. Et cela s'est vu sur la glace, les Dragons enchaînant les assauts sur la cage adverse. Mais que ce soit face à Jan Dorthe dans le slot (42e), en infériorité numérique ou seul face à Kevin Etter (48e), Kevin Pasche était impérial. Ahti Oksanen pensait avoir délivré le LHC à la 54e minute mais sa canne était beaucoup trop haute sur la déviation. Une minute plus tard, Marcus Sörensen lançait bien mais la mitaine de Kevin Pasche était là pour empêcher le but. Dans la cage vide et sous pression, Ahti Oksanen a, cette fois, pu inscrire le but qui a fait un bien fou à ses coéquipiers et le kop visiteurs (59e). Raphael Prassl l'a imité quelques secondes plus tard pour alourdir l'addition (60e).

Mais il ne faut pas oublier que le portier du LHC a été d'une grande aide pour son équipe afin de décrocher un match décisif. Comme en quarts, Lausannois et Fribourgeois vont devoir jouer un match 7. Avec, à la clé, une finale face à Zurich, qui s'est défait de Davos ce jeudi. Alors, un remake de la saison dernière ou un duel inédit? Réponse samedi à la Vaudoise aréna, dès 20h (en direct sur Blick).