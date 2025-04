À force, on n'attendait plus Théo Rochette du côté de Lausanne

Théo Rochette (à g.) a inscrit le but égalisateur. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le héros inattendu

Théo Rochette. Cela faisait depuis le début de cette série que le No 90 des Lions attendait son premier point dans cette série. Trimbalé d'une ligne à l'autre au gré des ajustements tactiques et des blessures de ses coéquipiers, il a cette fois-ci trouvé la faille après un cafouillage de la défense des Dragons. Le joueur de centre reconverti à l'aile a surtout inscrit l'importantissime 1-1 peu après l'ouverture du score de Fribourg Gottéron.

L'action

Le hornuss est-il populaire en Finlande? Probablement pas. Mais s'il voulait exporter cet «art» traditionnel dans son pays, Ahti Oksanen aurait assurément de jolies aptitudes à faire valoir. Outre ses évidentes qualités de hockeyeur - et d'ailleurs il monte sacrément en puissance dans cette série -, l'ailier a tenté de marquer avec la canne à une hauteur bien illégale. On parle habituellement de déviation «subtile», faute de meilleur adjectif. À la 54e, Oksanen a tenté la grossière déviation. Toute la patinoire a vu l'infraction... mais les arbitres ont passé plusieurs minutes à obtenir la bonne image. Quel temps perdu pour rien.

Le tournant

Il restait bien entendu beaucoup de hockey à jouer, mais l'action de la 15e minute qui a débouché sur l'égalisation de Théo Rochette a été un coup sur le casque dont les Fribourgeois ne se sont jamais remis. Et pour cause. Kevin Nicolet avait le puck sur la palette pour permettre à son équipe de se dégager tranquillement. À cet instant, il y avait 1-0. Mais une rondelle mal négociée a vu le LHC revenir à 1-1 afin de partir de l'avant et de ne plus jamais être mis en danger.

L'info

Le Lausanne HC mettra en vente les billets pour l'acte VII ce vendredi à 10h00 sur sa plateforme de billetterie en ligne. Pour être éligible, il faut avoir au minimum avoir acheté un ticket cette saison. Pour rappel, les abonnements sont valables.

Le chiffre

0. Jamais une équipe ne s'est imposée à deux reprises à l'extérieur lors d'un match No 7 dans l'histoire de la National League. Et dans l'histoire, une seule formation, Davos, s'est imposée trois fois à l'extérieur dans la même série. Ce sont les deux missions pour les Fribourgeois ce samedi à Lausanne. «Personne n'avait gagné de Coupe Spengler avec Fribourg avant cette année», a souri Lars Leuenberger à l'évocation de ces deux chiffres.

La stat avancée

83,6 et 84,7. En pourcents, le taux de tirs en faveur du Lausanne HC lorsque respectivement Gavin Bayreuther et David Sklenicka se trouvent sur la glace. Ce jeudi soir, ils n'ont absolument rien laissé à la concurrence durant les 23 et 22 minutes passées sur la glace. Même si du côté de la Vaudoise aréna, on regrette probablement encore Christian Djoos et Lawrence Pilut (à raison), les deux suppléants font de leur mieux pour faire oublier les deux Suédois.

Le duel

Photo: keystone-sda.ch

Kevin Pasche ou Reto Berra? Qui sera le gagnant de cette série. Depuis le début de cette demi-finale, on a tendance à trouver le Zurichois des Dragons légèrement supérieur à son jeune rival. mais ce jeudi soir, c'est clairement Kevin Pasche qui a eu le plus de situations chaudes devant lui. Et comme lors de l'acte II lorsqu'il avait été blanchi à la BCF Arena, le gardien des Lions a tenu bon et fermé la porte à double tour sitôt l'ouverture du score fribourgeoise encaissée.

La phrase

« C'est peut-être un de nos meilleurs matchs de la série. Il y a certaines choses positives qui ont fonctionné et qu'on va devoir reproduire. Mais il y a aussi des choses qu'on va devoir améliorer. Jason Fuchs, attaquant du Lausanne HC. »

L'image

Photo: keystone-sda.ch

On avait déjà vu pareil attroupement autour du but lausannois voici une grosse semaine lors de l'acte II. Et comme à l'époque, le filet a tremblé, mais pas à cause d'un puck mais sous les nombreuses impulsions des Fribourgeois qui ont tout tenté pour marquer. En vain. Un joli plan que nous offre Anthony Anex de l'agence Keystone-SDA.

Hors antenne

Un quart d'heure avant le début du match, Fribourg Gottéron avait fait une fleur à ses fans en invitant Jacob De La Rose et Lucas Wallmark sur la glace pour donner de leurs nouvelles. Les deux blessés manquent évidemment cruellement aux Dragons, mais cette petite séquence a pu montrer que les deux Suédois étaient dans un bon état d'esprit. Avant le match en tout cas.

La note du match: 7,5/10