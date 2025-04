Jesper Fröden (à g.) et Gavin Bayreuther ont reçu des mentions jeudi soir. Photo: IMAGO/Sipa USA

Grégory Beaud Journaliste Blick

⭐⭐⭐ Jesper Fröden (Zurich)

Peut-on vraiment penser à quelqu'un d'autre pour ces trois étoiles? Le Suédois s'est rué sur le puck «mort» devant Kevin Pasche pour le glisser dans la cage lausannoise. Par cette seule action, Jesper Fröden a donné la victoire à son équipe et le titre à son organisation. Ce jeudi soir, l'ancien joueur de NHL a écrit dans le grand livre de l'histoire zurichoise.

Durant cette finale, l'attaquant au casque de Top scorer a fait le désespoir du Lausanne HC par sa capacité à marquer lorsque cela compte vraiment. Ses deux buts? Une réussite en prolongation lors de l'acte II et ce but du titre durant le cinquième match. On fait difficilement plus décisif que lui.

⭐⭐ Gavin Bayreuther (Lausanne)

Quel admirable courage. Gavin Bayreuther a pris un puck sur le nez mardi à Zurich mais était sur la glace deux jours plus tard avec une visière intégrale. «Cette équipe, c'est comme une famille, je voulais tout faire pour être présent afin d'aider Lausanne», a-t-il remarqué après la rencontre.

Après avoir enlevé son casque, la vision est impressionnante. L'arrière du Lausanne HC avait plusieurs points de suture sur l'arête d'un nez très gonflé. Sous les yeux, deux poches de sang qui devaient terriblement le faire souffrir et l'empêcher de voir correctement. Il a tout de même joué plus de 21 minutes dont quatre en infériorité numérique, comme si de rien n'était. Héroïque.

⭐ Simon Hrubec (Zurich)

A-t-il dégagé une impression de sérénité totale ce jeudi soir? Non. Mais Simon Hrubec a gagné et c'est bien là tout ce que les dirigeants des Zurich Lions lui demandent. Même s'il a parfois paru hors de position, le gardien tchèque de la Swiss Life Arena a toujours été présent pour faire les arrêts importants, notamment lorsque Lausanne poussait pour inscrire le 3-1. À cet instant, le point de rupture était proche, mais le dernier rempart a été très solide.

Plus généralement, Simon Hrubec termine cette finale avec 94% d'arrêts et 1,79 but encaissé par match. Il a fait face à 21 tirs de plus que Kevin Pasche, mais a encaissé cinq goals de moins que son jeune vis-à-vis. Hrubec a été crucial et les deux gardiens ont eu une jolie accolade après la victoire. Respects aux deux hommes.

Le flop: Tim Bozon (Lausanne)

Difficile de trouver un homme à mentionner dans cette partie tant les acteurs ont livré une partie solide. Pour l'ensemble de sa finale (4 matches, 0 but et 0 assist), Tim Bozon se retrouve dans cette catégorie avec, toutefois, un bémol. Blessé durant la demi-finale face à Fribourg Gottéron, le Français à licence suisse était-il en pleine possession de ses moyens pour ces matches face aux Zurich Lions? On peut se poser la question tant il n'a pas eu le même impact qu'en début de play-off. Le meilleur joueur du LHC avant sa blessure est ensuite retombé dans l'anonymat d'une troisième ligne qui n'a pas eu d'impact tout au long de ces cinq mathces.