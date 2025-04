Les ZSC Lions ont remporté le titre sur la patinoire du Lausanne HC. Pour ce faire, ils ont marqué le but de la victoire par Jesper Fröden. La réussite était-elle licite?

Lausanne - Zurich: Fallait-il annuler le but du titre?

Lausanne - Zurich: Fallait-il annuler le but du titre?

Jesper Fröden (casque jaune) a inscrit le but de la victoire. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

À la suite d'un rebond accordé par Kevin Pasche, Jesper Fröden s'est jeté et a pu reprendre victorieusement le puck juste devant le but lausannois. La rondelle a terminé sa course à l'intérieur du poteau à moins de dix minutes de la sirène finale. Sur la glace, les arbitres ont accordé la réussite qui donnait l'avantage aux Zurichois.

Après une trentaine de secondes de palabres dans le staff lausannois, décision a été prise de demander aux directeurs de jeu d'aller visionner la scène à la vidéo. La raison? Une potentielle obstruction sur Kevin Pasche. «Ils pensaient que les images seraient suffisantes pour forcer les arbitres à changer leur décision, nous a confié Geoff Ward, coach du LHC. Je leur ai bien entendu fait confiance.»

Au final, les arbitres n'avaient pas la certitude absolue que cette décision devait être inversée et donc le but annulé. «Je n'ai pas de problème avec ce but, a poursuivi l'entraîneur des Lions lémaniques. Bien sûr, cela ne se joue pas à grand-chose et je ne regrette pas que nous ayons tenté le coup. Si c'était à refaire, je ne changerais rien à notre décision.»

Kevin Pasche n'a pas été gêné

Pour tous les acteurs, les minutes de tergiversation des arbitres ont paru longues. Preuve que ce n'était pas une hérésie de leur demander d'aller revoir les images. «J'ai parlé avec Derek Grant et il m'a dit lui-même qu'il ne savait pas si le but allait être accordé», a poursuivi Geoff Ward qui a entraîné le joueur canadien en NHL plus tôt dans sa carrière.

Le No 27 des ZSC Lions était tout proche de Kevin Pasche. Mais pas de quoi provoquer une annulation pour obstruction. Le gardien du Lausanne HC admet lui-même qu'une annulation l'aurait étonné: «C'est une petite obstruction, mais ça ne m'a pas gêné. J'ai relâché sur le joueur devant moi et je ne savais pas où était le puck. C'est malchanceux. Ma foi, ce sont des goals de play-off avec des rebonds et du trafic devant le but.»

Le Lausanne HC ne s'est jamais relevé de cette réussite zurichoise. «C'est dur de perdre 1-4 dans cette série, a précisé Geoff Ward. C'est difficile de dire si l'on était plus proche ou plus loin que l'année passée face à cette même équipe, surtout avec toutes ces blessures.»