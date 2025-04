Zurich s'impose à Lausanne et conserve son titre!

Zurich est à nouveau champion de Suisse. Photo: IMAGO/Mediafab.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Lausanne le savait: pour encore croire au premier titre de son histoire, il était obligé de remporter trois matches de suite. Cette mission commençait ce jeudi, à la Vaudoise aréna. Les Lions lémaniques allaient-ils empêcher les alémaniques de remporter un onzième titre dans leur histoire, le deuxième de rang?

Pour le moment dans cette finale, l'équipe à avoir marqué en premier a toujours remporté le match. En allait-il être de même ce jeudi? Les Lausannois espéraient sans doute que non puisque, après à peine trois minutes de jeu, Zurich a ouvert le score. Justin Sigrist a profité d'un bon travail devant le but de son coéquipier Chris Baltsiberger pour tromper Kevin Pasche, masqué. Il s'agit déjà de la deuxième réussite du No 13 des Lions de la Limmat dans cette finale.

Mené, Lausanne n'a pas tremblé longtemps. Trois minutes après le but zurichois, Antti Suomela était à la réception d'un tir manqué d'Andrea Glauser pour rediriger la rondelle au fond des filets de Simon Hrubec, décalé à ce moment-là (6e). La suite de la première période a surtout été marquée par des pénalités, trois dans les rangs vaudois et une de l'autre côté.

Un Marti peut en cacher un autre

Alors qu'on pensait que cette période initiale allait se terminer sur un score nul, Aurélien Marti s'est porté à l'attaque. Le No 7 du LHC a réalisé un contrôle parfait à la ligne bleue adverse, s'est infiltré dans la zone zurichoise, a lancé une première fois du back-hand. Sur le rebond, il a réalisé le même geste et a pu donner l'avantage à son équipe. Une jolie projection, juste avant la pause (2-1, 19e).

Dans le deuxième tiers, Lausanne a fait le jeu et a tenté de réaliser le break. Les Vaudois voulaient profiter d'un Simon Hrubec peu à son affaire ce jeudi soir. Une fois n'est pas coutume, le portier tchèque relâchait énormément de pucks. Damien Riat est passé le plus proche de mettre le 3-1, d'abord sur un rebond puis en faisant le tour de la cage (27e).

Après un tir zurichois qui paraissait avoir touché la barre transversale, les arbitres sont allés vérifier la vidéo, sans doute par acquit de conscience. Ils ont eu un très bon réflexe puisque, finalement, le lancer de Christian Marti avait touché la caméra au fond des buts de Kevin Pasche. Avant même que les officiels ne rendent leur décision, le camp zurichois célébrait déjà, ayant vu la rondelle franchir la ligne sur le vidéotron (2-2, 35e).

Jesper Frödén pour le but du titre

C'est donc avec ce score de 2-2 que les acteurs rentraient dans ce troisième tiers. Le dernier de la saison de Lausanne? Damien Riat était tout proche de redonner l'avantage à son équipe. Depuis le slot, le No 9 a repris en première intention un puck mais Simon Hrubec a réussi à repousser (50e). Un geste qui a eu au moins le mérite de se faire lever toute la Vaudoise aréna, qui a poussé pour ne pas voir les Zurich Lions décrocher le titre.

Mais les visiteurs n'étaient non plus pas loin de refroidir tout le monde, à l'image de ce tir de Yannick Blaser qui est passé juste à côté de la cage de Kevin Pasche (52e). Le surnombre sifflé contre les Lions du Léman à 7'28 de la fin a en tout cas amené des sueurs froides aux supporters du LHC. Les applaudissements ont laissé place aux sifflets. Surtout que, quelques secondes plus tard, Jesper Frödén a pu glisser la rondelle entre les jambes du portier vaudois. Le but du titre. Et même si les Lausannois ont longtemps cru pouvoir s'en sortir après un coach's challenge, MM. Kaukokari et Wiegand n'ont pas changé leur décision.

Une victoire finale méritée

Touché par cette réussite, Lausanne n'est jamais parvenu à se relever et, malgré la sortie du gardien, n'a pas pu égaliser dans cet acte V. À la sirène finale, les cannes, gants et casques visiteurs ont volé dans les airs tandis que la Vaudoise aréna applaudissait ses héros malheureux.

Ainsi, Zurich soulève le onzième titre de son histoire. Dans l'ensemble, les hommes de Marco Bayer ont été meilleurs dans cette finale et méritent amplement de conserver leur titre. Quant à Lausanne, il échoue pour la deuxième fois dans la dernière étape. Un apprentissage à la rude pour les Vaudois, eux qui avaient remporté la saison régulière.